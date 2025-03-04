Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:01

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:01

TÜBİTAK, 737 yeni personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, başvurularını TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek. Peki, TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları son gün ne zaman? TÜBİTAK personel başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TÜBİTAK 737 personel alımı için başvurular 17 Şubat ile 10 Mart 2025 saat 17.00'ye kadar alınacak. Başvurular TÜBİTAK sayfası üzerinden yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.