TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda anabilim rüzgarı!

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 33. Bilim Olimpiyatları 2. Aşama Sınavları’nda Ortaokul Bilgisayar kategorisinde yarışan Anabilim Eğitim Kurumları öğrencileri, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

TÜBİTAK’ın bu yıl 9 dalda, 18 bin 463 adayın katılımıyla gerçekleştirdiği 33. Bilim Olimpiyatları’nda yoğun rekabet yaşandı. Ortaokul Bilgisayar kategorisinde yarışan Anabilim Eğitim Kurumları öğrencileri, kazandıkları 4 madalya ile organizasyonun öne çıkan grupları arasında yer aldı.

Yarışma sonuçlarına göre Mahmut Efe Micozkadıoğlu altın madalya kazanırken, Zehra Didar Menteşoğlu ve Toprak Şen gümüş madalyanın sahibi oldu. Gürbüz Selim Boyraz ise bronz madalya elde etti.

BAŞARI GRAFİĞİ HER YIL YÜKSELİYOR

Kurumdan yapılan açıklamada, Anabilim Eğitim Kurumları’nın 2021 yılından bu yana İstanbul Bilim Olimpiyatları’nda Matematik kategorisi dahil olmak üzere toplam 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazandığı belirtildi. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda ise önceki yıllarda 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden kurum, bu yılki sonuçlarla birlikte kendi rekorunu geliştirdi.

"DİSİPLİNLİ EĞİTİM VİZYONUNUN SONUCU"

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, başarıya ilişkin değerlendirmesinde, “Binlerce aday arasından 4 madalya ile dönmek, disiplinli ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışının ürünüdür. Öğrencilerimizin her yıl kendi başarılarını aşmaları bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

1987 yılında kurulan Anabilim Eğitim Kurumları, İstanbul’daki 6 kampüsünde anaokulundan liseye kadar eğitim veriyor. Kurum, proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerini TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlamayı sürdürüyor.