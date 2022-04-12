Tüfekle vurulan köpekten 100'e yakın saçma çıktı

12 Nisan 2022 Salı, 17:33

Berendi Mahallesi'nde, İbrahim Kafa'ya ait 1 yaşındaki melez çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurulması sonucu yaralandı. Evinin 200 metre ilerisinde tüfekle vurulan köpeğini fark eden Kafa, belediyenin veteriner müdürlüğünden yardım istedi.

Veteriner birimi ekipleri, yaralı köpeğin çekilen röntgeninde, vücudunda 100'e yakın saçma belirledi. Ameliyat edilen köpek, tehlikeyi atlattı. İbrahim Kafa ise jandarmaya şikayette bulundu.

Köpeği tedavi eden veteriner hekim Faruk Ogan, "Köpek bize getirildiğinde her yeri kan içindeydi. Çektiğimiz röntgende baş ve boyun kısmında 100'e yakın av tüfeği saçması tespit ettik. Ameliyatta saçmaları temizledik. Köpeğimizin şu anki durumu iyi. Hayati tehlikeyi atlattı. Köpeğimiz yaşayacak. Bu bir canilik. Sahibi tarafından yasal işlem başlatıldı. Bunu yapana en az 1 yıl sokak hayvanlarına bakma cezası verilmeli" dedi.

Köpeğin veteriner kliniğinde tedavisi ve gözetimi devam ediyor.