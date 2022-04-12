Tüfekle vurulan köpekten 100'e yakın saçma çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde, 1 yaşındaki melez çoban köpeğine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi. Tedavisine başlanan köpeğin vücudunda 100'e yakın saçma tespit edildi.
Berendi Mahallesi'nde, İbrahim Kafa'ya ait 1 yaşındaki melez çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurulması sonucu yaralandı. Evinin 200 metre ilerisinde tüfekle vurulan köpeğini fark eden Kafa, belediyenin veteriner müdürlüğünden yardım istedi.
Veteriner birimi ekipleri, yaralı köpeğin çekilen röntgeninde, vücudunda 100'e yakın saçma belirledi. Ameliyat edilen köpek, tehlikeyi atlattı. İbrahim Kafa ise jandarmaya şikayette bulundu.
Köpeği tedavi eden veteriner hekim Faruk Ogan, "Köpek bize getirildiğinde her yeri kan içindeydi. Çektiğimiz röntgende baş ve boyun kısmında 100'e yakın av tüfeği saçması tespit ettik. Ameliyatta saçmaları temizledik. Köpeğimizin şu anki durumu iyi. Hayati tehlikeyi atlattı. Köpeğimiz yaşayacak. Bu bir canilik. Sahibi tarafından yasal işlem başlatıldı. Bunu yapana en az 1 yıl sokak hayvanlarına bakma cezası verilmeli" dedi.
Köpeğin veteriner kliniğinde tedavisi ve gözetimi devam ediyor.
Video Haberler
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Suvla Gölü'nün misafiri flamingolar geldi
- Aracıyla çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
- Yunuslar tur teknesine eşlik etti
- Erken seçim sorusuna böyle yanıt verdi
- Kız öğrenciler matematikte tarih yazdı
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüfekle vurulan köpekten 100'e yakın saçma çıktı
- Nebati'nin enflasyon iddiasına sert tepki
- Telefonuna bu mesaj gelenler dikkat!
- AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'ne 'kaçak elektrik' uyarısı
- Önce darbettiler sonra öldürdüler
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Norveç'te yeni savunma bakanı atandı.
- Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü
- Yolcuyu darbettiği iddia edilen şoför tutuklandı
- İstanbul'da cinayet