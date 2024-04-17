Tugay: Bölgesel kalkınmaya önem vereceğiz

Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:46

Güncelleme: 17.04.2024 - 16:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de düzenlenen törenle 29’uncu kez kapılarını açtı. Açılış töreninde Marble İzmir Fuarı'nın İzmir ve Türkiye için önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Burada emeği olan herkese, ev sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ailesi adına çok teşekkür etmek isterim. Hepinize sağ olun, var olun diye özellikle ifade etmek isterim. Sektör temsilcileri sektörle ilgili yaşanan sorunları, beklentileriyle ilgili çok değerli şeyler söylediler. Özellikle Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin bizim işlenmiş ürünlere ihtiyacımız olduğu, bunların katma değerinin daha yüksek olduğunu belirtmesi değerli. Markalaşmanın ve pazarlamanın hepimiz için çok önemli olduğunu, buna ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim. Biz bu dönemde bölgesel olarak kalkınmaya önem vereceğiz. Bunun için komşu illerimizle, Türkiye'deki tüm kurum kuruluşlarımızla işbirliği içinde olacağız” şeklinde konuştu.

20 BİN METREKARE İLAVE

Marble İzmir Fuarı'nın büyümesi için sektörün rezerv alan isteğine de sıcak baktığını söyleyen Başkan Cemil Tugay, “İzmir tarihsel olarak ticaret kentidir, fuarlar kentidir. Bu yönünü geliştirmek için çok çaba harcayacağız. Güzel bir fuar olmasını diliyorum. 30'uncusunda ve daha sonralarında daha gelişmiş fuarlarla, 20 bin metrekare ilave ile beraber daha büyük organizasyonlarla buluşmayı diliyorum” dedi.

VALİ ELBAN: HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN FUAR

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Tüm sektörlerde olduğu gibi doğal taş sektöründe de inanılmaz bir rekabet olduğunu biliyoruz. Öne çıkmanın kurallarını hepiniz bizden daha iyi biliyorsunuz; maliyet düşürmek ve katma değerli ürünler üretmek bu işin temel sihri. Her geçen gün büyüyen bir fuar. Bunda başta İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve odaların çok büyük katkısı var. Hepinize destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

NARİN: MARBLE İZMİR SON DERECE ÖNEMLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin, “Marble İzmir Fuarı sektör temsilcilerinin uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmeleri, gelişen teknolojilere ilişkin bilgi aktarma ve yeni pazarlar açısından son derece önemlidir” şeklinde konuştu. İhracat rakamlarının artışı için yaptıkları çalışmaları anlatan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Vekili Tayfun Kılıç, “Fuara katılan firmalarımızın tanıtım faaliyetlerine destek vermeyi artırarak devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

YORGANCILAR: DÜNYADA ARTIK ŞEHİRLER YARIŞIYOR



Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Dünyada artık şehirler yarışıyor. İzmir, ülkemizin doğal taşlar açısından dünyadaki özel konumunu Marble gibi uluslararası alanda markalaşmış bir organizasyon ile avantaja çeviriyor. Ülkemiz, küresel doğal taş kaynak rezervinin yaklaşık yüzde 40’ını tek başına elinde bulundurmak gibi bir zenginliğe sahip. Marble fuarımız, böylesi önemli bir zenginliğin hem dünyaya tanıtılması hem de ekonomiye en verimli şekilde kazandırılması açısından yıllardır çok önemli bir misyonu yerine getiriyor” dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise “Görevine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ı kutluyorum. Kentimiz fuarcılığının sizin döneminizde gelişeceğine inancımız tam” diye konuştu. İhracat rakamları hakkında bilgi veren ve çalışmaları anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de “Fuarın verimli geçmesi en büyük temennimiz. Türkiye doğal taş sektöründe önemli oyuncular arasında yer alıyor” dedi.

SEKTÖR MEMNUN

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, amaçlarının 2024 yılında ihracat rakamlarını daha da yukarı çıkarmak olduğunu kaydetti. Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli olarak fuara her sene daha fazla firma ile katılmaktan gurur duyduklarını belirtti. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, Marble İzmir Fuarı'nın sektör için çok kıymetli olduğunun altını çizdi ve ihracata katkı sağladığını söyledi. Maden Platformu sözcüsü Mehmet Yılmaz, sektörün ve Marble İzmir'in önemine vurgu yaptı. Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ise Başkan Tugay ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

STANT ZİYARETLERİNDE BÖLGESEL KALKINMA VURGUSU

Açılışın ardından Başkan Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, fuar katılımcılarını ziyaret etti. Başkan Tugay, sektör temsilcileri ile yaptığı fikir alışverişlerinde bölgesel kalkınmaya önem vereceklerini, Ege Bölgesi'ndeki illerle çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Bu yıl fuarın ana sponsorluğunu yapan Çemar Traverten&Mermer'i ziyaret eden Tugay, burada sanal gerçeklik gözlüğünü denedi. Başkan Tugay, sektöre başarılı bir fuar diledi.

BİN 500'E YAKIN BLOK

Bu yıl Çemar Traverten&Mermer ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, tüm doğal taş firmaları Gaziemir’deki Fuar İzmir’in kapalı hollerinde yer alırken C holünün büyük bir kısmı ile D holünün tamamı makine ve teknoloji firmalarına tahsis edildi. Blok mermer alanı da geçen yıl olduğu gibi renk renk, çeşit çeşit bin 500’e yakın blok doğal taşın sergileme alanı olacak. Bu yıl Marble İzmir’de sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine alınan karar doğrultusunda, yalnızca doğal taş ve doğal taş ürünleri ile makine ve teknolojileri sergileniyor.

DÖRT BİR YANDAN ZİYARETÇİ

Marble İzmir için ABD, Orta Doğu ile Asya ve Avrupa bölgelerindeki ticari ataşeliklerle işbirlikleri yapılırken fuara dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik destekleriyle Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile ortak yürütülen üç farklı alım heyeti programı düzenlenecek. Bu programlar kapsamında hedef ülke olarak belirlenen Birleşik Krallık, Güney Kore, Fransa, İtalya, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan’dan sektör profesyoneli ağırlanacak. İZFAŞ tarafından yürütülen B2B programına da 186 yabancı alıcı katılıyor. Fuar süresince, katılımcı firmaların müşterilerle hızlı ve etkili biçimde görüşmesi sağlanacak. Web sayfası üzerinden Avustralya’dan İtalya’ya, ABD’den Çin’e kadar dünyanın her kıtasındaki toplam 59 ülkeden, bin 912 yabancı ziyaretçi başvuru kaydı alınmış durumda.

BİRÇOK SEKTÖR BU FUARDA

Marble İzmir’de doğal taş ve ürünleri ile madencilik sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, madencilik makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar, bilgi işlem ve yazılım firmaları, nakliye ve lojistik hizmetler, finansman ve kredilendirme hizmetleri, kamu ve resmi kurumlar, dernek, birlik ve STK’lar, medya kurum ve kuruluşları katılımcı olarak yer alıyor.

Fuar kapsamında doğal taş tasarım yarışması da düzenleniyor. Marble İzmir, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması’yla da genç tasarımcıları sektörün yenilikçi firmalarıyla bir araya getiriyor. Yarışma ile doğal taş ihracatının tasarım ve mimariyle desteklenerek katma değeri yüksek ürünlerle artması ve Türk doğal taşının pazarda yenilikçi yüzünün ortaya konulması amaçlanıyor.

HEM SEKTÖRE HEM KENTE KATKI

Marble İzmir sektöre ve yan sektörlerine, ihracata, istihdama katkı sağlamasının yanı sıra önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turizmden konaklamaya, ulaşımdan yiyecek içecek sektörüne kadar birçok alanda kent ve ülke ekonomisine pozitif etki sağlayacak. Fuar nedeniyle kente gelecek yerli, yabancı katılımcı ve ziyaretçiler, İzmir’de Marble bereketini hissettirecek. Marble İzmir ilk yapıldığında doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken yıllar içinde fuarın da katkısı ile Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2 milyar doları aştı. Bu yılın ilk üç ayında da Türkiye doğal taş ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artışla 420 milyon dolara ulaştı.