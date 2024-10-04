Tugay: Dünyanın her yerinden akıllı şehir teknolojilerini araştırıyoruz

Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:27

Güncelleme: 04.10.2024 - 10:27

Dijital dönüşüm ve şirketler arası iş birliklerini merkeze alan iletişim ve etkinlik platformu Vizyon 100 Heyeti tarafından düzenlenen 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, “Yapay zeka” gündemiyle başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 3-5 Ekim tarihleri arasında Çeşme’de yapılacak zirvenin açılışına katıldı. Açılışta Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu ve zirvenin destekçilerinden Teka Avrasya CEO’su Aydın Kuzaltı, Başkan Tugay’a plaket takdim etti.

“SİZİN DE KATKINIZ GEREKİYOR”

Zirvenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kamu yönetiminin ve belediyeciliğin yeni nesil anlayışla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Veriye dayalı, verinin analizine dayalı stratejiler üzerine oturtulmuş yönetim anlayışıyla sürdürülmesi gerektiğini söylüyorum. Özel sektör çok başarılı olabilir ama o ülkede kamu yönetimi aşağı seviyelerdeyse bir yerden sonra siz de yukarı çıkamazsınız. Bütün devlet kurumlarının daha iyi çalışmasına sizin de katkınız gerekiyor. Özellikle verimliliğin ve sürdürülebilirliğin, kaynak yönetiminin belediyelerde de, devletin diğer kurumlarında da başarılı olması lazım. Bu olmadıkça ülkemizin sizler de dahil kurumlarımızın istediği başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum. Bu alanda sizlerden iş birliği bekliyoruz” dedi.

“AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ”

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Başkan Tugay, “İzmir'in Türkiye’de ve dünyada önde gelen yapay zekayı ve akıllı şehir teknolojilerini kullanması için bir birim oluşturduk. İZTEKNOLOJİ şirketini bu konuyla ilgili yeniden yapılandırdık. Çok sayıda genç arkadaşımız, şu anda dünyanın her yerinde akıllı şehir teknolojisi alanında ne kullanılıyorsa onu araştırıyor. Veri toplanıyor. Fiziksel altyapımızı, mental altyapımızı bu konuda güçlendiriyoruz. Birkaç sene içinde, sizlere böyle bir zirvede bir belediyenin teknoloji şirketinin akıllı şehir yönetimleri ile ilgili geliştirdiği bazı yeni fikirleri de sunma şansımız olabilir. Arkadaşlarımıza güveniyorum” diye konuştu.

“BİRLİKTELİK İKİ TARAFA DA FAYDA SAĞLAYACAK”

Teka Avrasya CEO’su Aydın Kuzaltı ise, “Vizyon 100 ve İzmir birlikteliği, iki tarafın da önümüzdeki dönemlerde büyük fayda sağlayacağı bir ortam. Endüstri, tarım, turizm gibi birçok alanda, Manisa, Aydın, Denizli’yi de beraber saydığınızda çok güçlü bir ekosistemin en önde gelen şehri” şeklinde konuştu.