Tugay: Halkımız neredeyse ben orada olurum

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:11

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:11

Kınık Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Poyracık Geleneksel Folklorik Deve Gösteri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un ev sahipliğinde gerçekleşen festivale; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

TUGAY: BU GELENEĞE SAYGI DUYUYORUM

Festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Başka ilçelerdeki deve güreşlerine de gittim. Gittiğimde 'Büyükşehir Belediye Başkanı buralara gelmez' dediler. 'Ben gelirim' dedim. Gelirim, halkımız neredeyse orada olurum. Yüzyıllardır devam eden bu geleneğe ben saygı duyuyorum. Buradaki tüm vatandaşlarımıza büyük sevgi ve bağlılık duyuyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın İzmir, yaşasın Kınık” dedi.

BODUR: HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, “Başkanımız Cemil Tugay varlığıyla bize güç verdi. Hep yanımızda duruyor. Biz her zaman işte bu sahalardayız. Memleketimiz için hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

Festivalde develer zorlu bir kupa mücadelesi verdi. Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Kupası'nda yarışan Kadir Baba Ares ve Vabis Hakan isimli develerin sahiplerine kupalarını takdim etti.