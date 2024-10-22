Tugay: İzmir ile Selanik arasında deniz ve hava ulaşımı için çalışacağız

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:12

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:12

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir ve Selanik arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için Selanik’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Dr. Cemil Tugay’a eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya da eşlik etti. Programına Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik ve Selanik’teki Atatürk Evi’ni ziyaret ederek başlayan Başkan Dr. Cemil Tugay, Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ile bir araya geldi.

Başkan Tugay, “Tarihi bağlarımız güçlü. Atatürk’ün burada doğması, kökenleri Selanik’e dayanan birçok insanın şehrimizde yaşaması bu kenti daha da özel kılıyor. İzmir ile Selanik arasında güçlü ilişkiler geliştirmeyi düşünerek geldik. Deniz seferleri ve uçak seferleri için çalışacağız. Atatürk’ün doğduğu evi Türkiye’den bu sene 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini öğrendik. Bu nedenle vatandaşlarımızın yolculuklarını kolaylaştırmayı çok isteriz. Ege Bölgesi’ndeki insanların Selanik’i ziyaret etmesi için çalışacağız. Eminim çok fazla Türk buraya gelmek isteyecektir, yeter ki doğrudan uçuş olsun” dedi.

“BURADA OLDUĞUNUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

İki şehir arasında deniz seferlerinin sadece yolcu için değil, ticaret için de olmasının önemine değinen Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ise Ro-ro seferlerinin olması gerektiğine dikkat çekti. Angeloudis, “Burada olduğunuz için çok mutluyum. İki şehrin ileride yapabileceği güzel girişimler için çok iyi bir adım. Şehir diplomasisine çok inanıyorum ve gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Selanik’in üç yoldan büyümesini öngörüyorum. Lojistik, akıllı şehir ve turizm. Bunların üzerine eğilebiliriz” diye konuştu.

Belediye başkanı olmasının yanı sıra Yunan Olimpiyat Komitesi’nin başkan yardımcılığı görevini de sürdüren Stelios Angeloudis’in hentbola olan ilgisi nedeniyle, Süper Lig’de kadın ve erkek hentbol takımları bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Hentbol takımı forması hediye edildi.

“İZMİR BİR TİCARET ŞEHRİ, LOJİSTİK MERKEZİ”

Başkan Dr. Cemil Tugay, öte yandan Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Emmanuel Vlachogiannis ve Genel Sekreter Panagiotis Meneksopoulos ile toplantı gerçekleştirdi. Başkan Tugay, Selanik-İzmir arasındaki deniz ulaşımını teşvik etmek için odalar ile görüşeceklerini söyledi. Tugay, “İzmir bir ticaret şehri, limanlarıyla önemli bir lojistik merkezi. Her geçen gün daha güçlü hale geliyor, sürekli gelişiyor. Selanik ile bağların güçlenmesi için çalışacağız. Ticari ilişkileri geliştirebileceğimiz alanları tespit etmek üzere ön çalışmalar yapmalıyız. Ticari heyetleri buluşturarak buna ev sahipliği yapabiliriz” dedi.

TİCARET İÇİN HAFTADA İKİ GÜN ULAŞIM SAĞLANABİLİR

Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Emmanuel Vlachogiannis, yüksek maliyet ve düşük talep nedeniyle geçen yıllarda durdurulan Selanik-İzmir hattı hakkında bilgi verdi. Selanik’ten İzmir’e ve çevre bölgelere ticaret yapanların gemi olmaması nedeniyle karayolunu kullandığını ve daha maliyetli olduğunu belirten Vlachogiannis, “Ticaret amacıyla küçük bir gemiyle haftada iki gün ulaşım sağlanabilir” dedi.