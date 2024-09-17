Tugay: Sağlıklı şehirler için akılcı çözümler üreteceğiz

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:11

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:11

Avrupa Komisyonu tarafından 2022 yılından bu yana kutlanan ve bu yıl “Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım” başlığı ile yapılan Avrupa Hareketlilik Haftası, İzmir’de “Üniversiteye Pedallıyorum” etkinliği ile başladı. Hafta boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerin ilkinde, sporcular Mavişehir İZBAN durağı önünde buluşup İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne bisiklet sürdü. Üniversite kampüsünde düzenlenen açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bilinçli olmak için fırsatımız var. 100 metrelik mesafe için kullandığınız araba, onun harcadığı yakıt ve ondan kaynaklanan karbon emisyonu önemli” diye konuştu.

“AKILCI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

Yaşadığımız dönemde kötü şehirleşmeden kaynaklanan problemler olduğunu belirten Başkan Tugay, dünyada genel anlamda insanların yarattığı kimyasal kirlilik, çevre kirliliği ve karbon emisyonundan kaynaklanan iklim krizi sorunu olduğunu söyledi. Başkan Tugay, “Bütün bunları bütünlüklü görüp akılcı çözümler üretmek zorundayız. Halkımıza, kamu yöneticisi olmayanlara da düşen bir pay var. Bu konuda bilinçli olmak, sonra da alabildiğimiz kadar çok sorumluluk almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KAMUYA AİT TÜM ALANLAR DA SİZLERİN”

Herkesin bu yılın teması olan paylaşımlı kamusal alanlar anlayışı üzerine düşünmesi gerektiğini belirten Tugay, “Çünkü bize ait alanlar denince tapusu bizde olan alanları ifade ediyoruz ama burada hata yapıyoruz. Kamusal alan olarak nereyi gösterebilirseniz her şey hepimize ait. Dolayısıyla onlar da sizin, onlar da bizim. Kamuya ait tüm alanlar da sizlerin. Dolayısıyla sahip çıkma bilincinin gelişmesi lazım. Dikkatli, özenli davranmak, iyileşmesi için katkıda bulunmak, kamu yöneticilerini uyarmak, bunların hepsi mümkün olan şeyler. Yeter ki orada onu yapmamızın ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olalım” dedi.

İKLİM KRİZİNE DEĞİNDİ

İklim krizine ilişkin konuşan Başkan Tugay, “Zannediyorum çok az süremiz var. İzmir, İklim Nötr Şehir olma yolunda 2030 yılında nötr şehir olma sözü vermiş bir şehir. Bu sene pek çok krizle uğraştık. Kuraklık, orman yangınları, en son ne yazık ki Körfez’de oluşan sorunlar bizim için çok hayati. Çeşitli bahaneler bulabilir, bugün için göz boyayacak şeyler söyleyebiliriz. Kendimizi savunup suçu başkalarına atabiliriz. Ama doğru olmaz” diye konuştu.

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de “Şehirler iyi sağlığın geliştirilmesinde anahtar role sahiptir. Sağlıklı şehirlerin oluşturulmasında ise yerel yönetimler öne çıkar. Fiziksel aktivitenin artırılması, sadece bireysel değil toplum tabanlı, çok sektörlü, çok alanlı ve kültürel bir yaklaşım gerektiriyor. Fiziksel aktivite, aktif yaşam alanları için altyapı ve olanak yaratılmasında büyük güce ve role sahip olan yerel merciler, kentin tüm dinamiklerince desteklenmelidir” dedi.

“DAHA TEMİZ HAVA DAHA SESSİZ SOKAKLAR”

Avrupa Birliği Delegasyonunu temsilen Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, şunları söyledi: “Avrupa Birliği Delegasyonu, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik’ten Yeşil Kentler’e kadar pek çok alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ile çok yakın bir şekilde çalışıyor. Umarım bundan sonra da birlikte pek çok proje gerçekleştireceğiz. İzmir, 2030 yılı için İklim Nötr Şehir sözleşmesini imzalayan Avrupa kentlerinden biri. Her zaman iş birliğine yakın olan İzmir’e bu olumlu yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. Bu yılın teması olan ortak kamusal alanların çevreye faydası çok büyüktür. Motorsuz ulaşım ve toplu ulaşım araçlarını kullanmayı teşvik ederek gürültü ve hava kirliliğini önemli ölçüde azaltabiliriz. Daha temiz hava, daha sessiz sokaklar daha sağlıklı toplumlara ve daha keyifli kentlere katkıda bulunur. Bu haftayı, bir haftalık bir farkındalık haftası olarak görmüyor, vatandaşların davranışlarında değişime yol açacak gerçek bir girişime dönüştüğünü görmek istiyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM PLANLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanı Serdar Yılmaz, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve uyguladığımız politikalarla Türkiye’nin ulaşım altyapısını çevreye duyarlı bir şekilde dönüştürmeye yönelik kararlılığımızı sizlerle paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı. Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında İzmir’in de aralarında olduğu 6 ilde Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları’nın hazırlandığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu projeler sonucunda toplu ulaşımın yaygınlaştırılması, karbon emisyonunu azaltmak amacıyla toplu taşıma ağlarının genişletilmesi ve elektrikli otobüs kullanılmasının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bisiklet ve yaya dostu şehirler hedefi doğrultusunda şehirlerimizde bisiklet yolları ağını genişletiyor ve yaya hareketliliğini teşvik eden projelere ağırlık veriyoruz.”

“HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR HİZMET”

Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kıraç Keleş, “Amacımız daha katılımcı, daha demokratik, daha adil, herkes için ulaşılabilir belediye hizmetlerinin olmasıdır. Bu tür etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Birlikte karar alınarak daha sürdürülebilir, daha kapsayıcı toplu ulaşımın desteklenmesi için belediyelerimizin önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

Konuşmaların ardından ödüllü Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı gerçekleştirilirken, katılımcılara film gösterimi yapıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 18 Eylül’de “Okula Pedallıyorum” etkinliği kapsamında Selçuk Efes Tarihi Su Kemeri önünde buluşularak Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu’na bisiklet sürülecek. 22 Eylül günü Otomobilsiz Kent Günü etkinliği ile Bornova Süvari Caddesi’nde buluşulup panel, forum ve atölyelere katılım olacak, spor ve dans gibi pek çok renkli aktivite gerçekleştirilecek.