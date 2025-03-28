Tugay: Ülkemizin demokratik değerlerine sahip çıkacağız

Yayınlanma: 28.03.2025 - 16:48

Güncelleme: 28.03.2025 - 16:48

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından TBB Başkan Vekili seçme gündemiyle Ankara’da toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisine katıldı.

Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bugün buruk bir gerekçeyle buradayız. Ekrem İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırılmış olması, bu toplantının yapılmasını zorunlu kıldı. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, delegeler olarak buradayız. Partimizi temsil edecek bir başkan vekili seçmek üzere görevimizi yerine getiriyoruz. Ama biz Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak görmeye devam edeceğiz. Onun mümkün olan en yakın zamanda görevine iadesini ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na da tekrar gelmesini bekliyoruz. Geçici bir görevlendirme olarak bugün partimiz Zeydan Karalar’ı aday gösterme kararı aldı. Bu süreç demokrasi açısından sıkıntılarla dolu bir süreç ama biz siyasetçileriz, halkı temsil ediyoruz. Ülkemizin demokratik değerlerine sonuna kadar sahip çıkarak bu dönemi atlatacağız. Türkiye’yi sağlıklı bir noktaya götüreceğiz” şeklinde konuştu.