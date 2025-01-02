Tugay’dan körfez çıkışı: Siyasi rant sağlıyorlar

Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:39

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni yılın ilk gününde basın mensuplarının İzmir Körfezi’ne yönelik sorularını yanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Körfez’deki kirletici unsurlara yönelik denetim yetkisinin belediyeye devrine ilişkin talebine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olumsuz yanıt verilmesini değerlendirdi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, önceki dönem de limana gelen yük gemilerinin yarattığı kirlilikle ilgili denetim yetkisi istemişti. Ona ret cevabı verilmişti. Ancak Sayıştay’ın denetiminde, sanayi kuruluşlarının atıklarının ve gemilerin denetlenmesiyle ilgili başvuruda bulunulması tavsiye edilmişti. Bir de meclis toplantımızda, AK Parti’nin Grup Başkanvekili, ‘Neden bu yetkiyi siz istemiyorsunuz? İstersiniz verirler’ gibi bir söylemde bulunmuştu. Ondan dolayı tekrar yazı yazıp izin istemiştik. Ama doğrudan ret kararı geldi” dedi.

“MAALESEF BAKANLIKLAR GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR”

Körfez’in temiz olması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi yetkisinde olan işleri doğru bir şekilde yaptığını söyleyen Tugay, her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Körfez’de de hızlı bir düzelme olduğunu herkesin gördüğünü söyleyen Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak Körfez’i hala kirletmeye devam eden sanayi kuruluşları olduğunu, gelen yük gemilerinin, tersanenin kirlilik yarattığını, ayrıca Gediz nehrinin de Körfez’e boşalan diğer derelerle birlikte önemli bir kirlilik sebebi olduğunu biliyoruz. Yani bunlar durmadıkça Körfez istediğimiz temizlik seviyesine gelemez. Gördüğümüz şu, buradaki kirlilik denetimlerle durdurulmuyor. Maalesef bakanlıklar görevlerini yerine getirmiyor. O nedenle buralardan kirli su akmaya devam ediyor.”

“BELKİ YETKİ BİZDE OLMAYACAK AMA TAKİPÇİ OLACAĞIZ”

Başkan Tugay, kendilerine yetki verilmediği için denetimlerin bakanlık tarafından yapılması gerektiğini ama kendilerinin de sürekli takipte olacaklarını söyledi. Tugay, “Bakanlık bugüne kadar olan tavrını bundan sonra da sürdürecek olursa, kirlilik durmayacaktır. O nedenle biz daha yakından bunları takip eden bir kurum olacağız. Belki denetim yetkisi, ceza kesme yetkisi bizde olmayacak ama takiplerimizle, yakaladığımız her türlü problemi kamuoyuyla, basınla paylaşarak bakanlığı tekrar tekrar görevini yerine getirmeye davet edeceğiz” diye konuştu.

“YA BİRİLERİNİ KOLLUYORLAR YA DA KİRLİLİKTEN SİYASİ RANT ÇIKARMAK İSTİYORLAR”

Bakanlığın ısrarla ret vermesinin arkasında ne yattığına ilişkin soruya Başkan Tugay, “Belediyenin denetlemeyi üstüne alması aslında onların yükünü hafifletmesi anlamına gelir. Normalde yetkiyi vermeleri lazım. Hele hele sürekli Körfez’le ilgili olumsuz konuşan, buna karşılık hiçbir yardımda bulunmayan bir bakanlığın aslında ‘Buyurun siz denetleyin’ demesi gerekir. Ancak bunu yapmıyorsa ya uygunsuz davranan birilerini kolluyorlar ya da akla mantığa sığmasa da Körfez’in kirli kalmasından siyasi bir rant çıkarmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

“BAKANLIK TÜRKİYE’NİN HİÇBİR YERİNDE GÖREVİNİ YAPMIYOR”

Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan çevre felaketlerine değinen Başkan Tugay, “Marmara Denizi müsilaja boğulmuş durumda. Ergene Nehri inanılmaz kirli akıyor. Daha iki gün önce Sivas’ın Güzelyurt beldesinde bir altın madeni siyanür havuzu patladı ve Ordu’nun su kaynağı olan Melet Çayı’nı affedilmez bir şekilde kirletti. Bütün bunlar İzmir’in dışında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, anlaşılan o ki Türkiye’nin hiçbir yerinde görevini yapmıyor. Belki de bu işi hakkıyla yapacak bir başka bakanlık kurulması ve bütün yetkinin ona devredilmesi doğru olabilir. Ama biz İzmir’in körfezine sahip çıkarken şunu artık net olarak biliyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bakanlık ve merkezi hükümet, İzmir Körfezi’nin temizliğinde yanımızda yer almayacak” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRPARK’IN YEŞİL DOKUSU ZENGİNLEŞİYOR

Diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 89 yıl önce 1 Ocak’ta dönemin belediye başkanı Dr. Behçet Uz tarafından temeli atılan Cumhuriyet mucizesi Kültürpark’a 8 yeni ağaç dikildi. Kültürpark’ın yenilenmesi için çalışma başlatan ve yeni yıl ilk gününde ağaç dikim etkinliğine ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bizler kendi yönetim dönemimizde İzmir’in o muhteşem tarihine muhteşem kültürüne yakışır değişimleri hep beraber sağlayacağız. Bu tarihi sorumluluğun bilincinde olan insanlar olarak hep beraber daha çok çalışacağımıza, güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.