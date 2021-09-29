Tuğba Anlak'ı 6 yaşındaki kızının önünde öldüren erkeğe 'takdir' indirimi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 12:30

Tuğba Anlak'ın 31 Temmuz 2019'da İstanbul Arnavutköy’de yeni taşınacağı evi temizlediği sırada öldürülmesiyle ilgili davaya İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Murat Uslu, SEGBİS ile katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Nuray Yiğit ve taraf avukatları ile kadın örgütlerinden temsilciler geldi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Uslu’yu önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi uygulayan mahkeme sanık Murat Uslu hakkında, 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanıklar Pelin Altun ve Mustafa Ünver’in ise kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarına hükmedildi.

“BİZCE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMASI HUKUKA AYKIRIDIR”

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hande Gündoğdu, “Yargılama boyunca karşılaştığımız bir dizi olumsuzluğa rağmen bugün Tuba’yı kızının gözleri önünde infaz eden, katleden Murat Uslu, müebbet hapis cezası almıştır. Bu karar kaybettiğimiz kardeşimizi, Tuba’yı düşündüğümüzde acımızı hafifletmiyor. Buruk da olsa sevinçliyiz ama yine de.

Bizler açısından kararda bir olumsuzluk vardır, o da gözünü kırmadan 32 yaşındaki kadın kardeşimizi öldüren Murat Uslu’ya maalesef Türk Ceza Kanunu uyarınca takdiri indirim yapılmıştır" dedi. Gündoğdu, şunları söyledi: