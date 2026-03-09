Tuğba Yavaş dosyasında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlatılıyor: Emsal olacak bir dosya

Çanakkale'de yaşayan restoratör Tuğba Yavaş 30 Ekim 2024’te beşinci kattan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Yavaş’ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş’ın “intihara yönlendirme” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. Yavaş’ın avukatı Türkan Kara, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti. Savcı, talepleri kabul ederek buna uygun mütalaada bulundu. Mahkeme de mütalaayı kabul ederek dosyayı başsavcılığa gönderdi. Eşe karşı kasten öldürme suçundan iddianame yazılması talep edildi. Duruşma ise 8 Haziran’a ertelendi.

500 GÜNDÜR ADALET ARIYORUZ

Cumhuriyet’e konuşan Tuğba Yavaş'ın kardeşi Muhsin Babayiğit, “Başsavcılıktan kasten öldürme suçuyla ilgili bir iddianame bekliyoruz. Dosya içerisindeki çelişkilerin kasten öldürme suçuna daha yatkın olduğunu beyan edildi” dedi. Babayiğit sözlerini şu şekilde sürdürdü: “500 günden fazla oldu. Biz ilk defa en azından yüreğimize su serpildi. Bugüne kadar hep mücadele ediyorduk. Bugüne kadar söylediğimiz mahkemedeki hiçbir konuşma ve talepler kabul görmemişti. Açıkçası bugün de aynı şeyin olacağını düşündük. Ancak savcının bu verdiği mütalaanın bir nebze de olsa maddi gerçeğe laşılmasına vesile olacak bir karar olduğunu düşünüyoruz”

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Avukat Türkan Kara ise, “Sanık hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlatılmasının zorunlu olduğu yönündeki talebimizin sayın savcılık ve mahkeme tarafından kabulü her şeyden önce emsal niteliğindedir. Özellikle hiçbir şüpheye yer bırakmadan maddi gerçeğin ortaya çıkartılması tek talebimizdir.Tuğba Yavaş dosyası bu şekilde yüksekten düşmeye bağlı şüpheli kadın ölümlerinin artış gösterdiği bir süreçte çok yerinde ve anlamlı emsal olacak bir dosyadır. Hukuki mücadelemiz devam edecektir. Adalete inancı her zaman tam olan bir hukukçu olarak bu karar bu duygumu pekiştirmiştir” ifadelerini kullandı.