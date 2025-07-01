Tuğba Yavaş'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme... Tanık komşu dinlendi: 'Son akşam, bana boşanmak istediğini söylemişti'

Restoratör Tuğba Yavaş, 30 Ekim 2024’te, Çanakkale’nin Hamidiye Mahallesi’nde 5’inci kattaki evinin balkonundan park halindeki bir motosikletin üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Tuğba Yavaş'ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş cinayet şüphesiyle tutuklandı ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde 12 Aralık 2024’te dava açıldı. Bir gün sonra dosya asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Yargılamaya başlayan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Ocak’taki ilk duruşmada dosyayı "görevsizlik" kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi. Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Ocak'ta sanık Yavaş’ın tahliyesine karar verdi ve karşı "görevsizlik" kararı ile dosyayı tekrar asliye ceza mahkemesine yolladı.

Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık Alptekin Yavaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıklardan komşu B.T.Ç, "Olaydan evvel yukarı katlardan birinde tartışma sesleri işittim. Bir süre sonra baktığımda üst kattan bir bayanın yere düştüğünü gördüm. Bayan düşerken baş kısmı aşağıda idi. Ben oraya vardığımda Alptekin eşinin başında idi. Kendisinin sakin olduğunu gözlemledim. Herhangi bir şey söylemiyordu" dedi.

"EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ"

Tanık olarak dinlenen eski komşu E.Y. ise "Tuğba hanım eşinden yakınırdı. Alptekin'in aşağılamalarından da yakınırdı. Tuğba çalışmak istiyordu ancak Alptekin'in ona bu konuda yardımcı olmadığından yakınırdı. Kendi kişisel ihtiyaçları için yeteri kadar para vermediğinden yakınırdı. Tuğba çok pozitif bir insandı. Psikolojik anlamda ben Tuğba'da herhangi bir sıkıntılı hal görmedim. Kendisi de bana bu konuda herhangi bir şeyden bahsetmedi. Ancak 2023 senesinde eşinin kendisini aldattığını söyledi. Hatta bunu eşinin itiraf ettiğini de söyledi. Son akşam Tuğba bana boşanmak istediğini söylemişti" beyanında bulundu.

Tanıkların ardından 15 yaşındaki müşterek çocuk K.Y. ve Tuğba Yavaş'ın kardeşi Muhsin Babayiğit dinlendi. Babayiğit, "Ablam birçok kereler boşanmaya kalkışmıştır. Ancak her defasında sanık onu ikna etmiştir. Sanık adli süreci yönlendirmiş, adli mercileri yanlışa, yanılgıya sevk etmiştir" dedi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 27 EKİM'DE

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında düşme anına ilişkin görüntülerin daha iyi hale getirilmesi için bilirkişiye verilmesini talep etti.

Mahkeme, tevsi tahkikat taleplerinin gelecek celsede değerlendirilmesine, olay mahallinde keşif yapılmasına ilişkin talebin tüm eksiklikler giderildikten sonra karar altına alınmasına karar vererek bir sonraki duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.