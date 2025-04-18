Tuğba Yavaş'ın şüpheli ölümü: İddianame bir günde değişti

Yayınlanma: 18.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 04:00

Çanakkale'de yaşayan restoratör Tuğba Yavaş 30 Ekim 2024’te beşinci kattan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Yavaş’ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş’ın “intihara yönlendirme” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması dün görüldü. Davayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Sevda Demirtaş, Serenay Yaman ve Damla Elbir takip etti. Avukatların davanın ağır cezada görülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Duruşma 30 Haziran’a ertelendi.

‘SUÇ VASFINI DEĞİŞTİRECEK DELİL YOK’

Cumhuriyet’e konuşan avukat Yaman, “İlk iddianame ‘kasten öldürme’ suçundan düzenleniyor ve sisteme yükleniyor. Sonra ne oluyorsa bir gün içerisinde iddia makamının görüşü değişiyor ve 13 Aralık’ta da ’intihara yönlendirme’ suçu yönünden yeni iddianame düzenleniyor. İddianamede sanığa ispat edilen suç vasfını değiştirecek nitelikte tek delil dosyaya girmiyor. Bu zaten soru işareti” diye konuştu.

Etkin soruşturma yapılmadığına vurgu yapan Yaman, “Ağır Ceza Mahkemesi’nde normalde açılması gereken bir dosyayken Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılıyor. Sanığa ait cep telefon kayıtları dahi incelenmemiş. Arama kayıtları temiz, sosyal medya hesapları ulaşılamıyor. Bu da demek oluyor ki sanık olaydan sonra telefon kayıtlarını silmiş ve sosyal medya uygulamalarını da telefondan kaldırmış” ifadelerini kullandı. Sanığın geçen duruşma tahliye edildiğini ve tutuksuz yargılandığını vurgulayan Yaman, “Hiç pişmanlık ya da işte üzüntü dile getiren bir davranışı sözü de yok” dedi.