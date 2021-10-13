TÜGVA yeni yurdu için AKP'li belediyeden Meclis kararı istemiş

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu AKP'ye yakın Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait talepler listesi ortaya çıktı. Listede Trabzon Belediyesi ile kiranın karşılanması için protokol talep edilerek Meclis kararına bağlanması istendi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:35
TÜGVA yeni yurdu için AKP'li belediyeden Meclis kararı istemiş
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TÜGVA hakkında ortaya çıkan ve 'paralel yapılanmaya' işaret eden belgelere bir yenisi eklendi.

Ortaya çıkan belgeye göre; vakıf için tahsis edilecek binaın kirasının ve giderlerinin karşılanması için belediye meclisinden karar talep edilnmiş.

Gazeteci Murat Ağırel, TÜGVA'nın Trabzon'da yapmak istediği yurt için taleplerini paylaştı.

Trabzon yurt yapılacak listesinde, bina kirasının Meclis kararı ile belediye tarafından karşılanmasını istedi.

Murat Ağırel'in sosyal medya hesabından paylaştığı belgede 15 maddelik talep sıralandı.

Taleplerin aktarıldığı belgede, "Kira ve buna bağlı olarak ortak kullanımdaki elektirik-su-kömür giderlerinin düşmesi, öğrenci aidatlarının makul seviyeye çekilmesi için kiralamanın belediye ile yapılması ve protokolle devri planlanmalıdır" ibaresi yer aldı.

İşte o belge:


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