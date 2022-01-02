AKP'li yurttaştan tepki çeken sözler: Eskiden haciz geliyordu, şimdi sağlıkçı dövüyoruz

Antalya Muratpaşa'da yapılan bir sokak röportajında 'Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna Erdoğan yanıtını veren bir yurttaş, ülkenin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu öne sürdü. Yurttaşın AKP öncesi dönemle şimdiki durumu karşılaştırırken sarf ettiği 'Eskiden paramız olmadığı için eşyalarımızı haciz ediyorlardı, şimdi gerekirse sağlıkçıyı dövüyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz bu' ifadeleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 11:53
AKP'li yurttaştan tepki çeken sözler: Eskiden haciz geliyordu, şimdi sağlıkçı dövüyoruz
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Antalya Muratpaşa'da gerçekleştirilen bir röportajda, AKP'li olduğunu belirten bir yurttaşın söyledikleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İnsanların aç olmadığına inandığını söyleyen yurttaş, "AVM'lere gittiğimizde yer bulamıyoruz" sözleriyle yurttaşların ekonomik açıdan bir sorun yaşamadığını öne sürdü.

Yurttaşın AKP öncesi dönemle şimdiki durumu karşılaştırırken sağlık sistemi üzerinden örnek vererek, "En büyük zenginliğimiz hastanelerimiz, yardımlar. Ben bundan önceki dönemi de biliyorum. Amcam hastanede ameliyat oldu, paranın yarısını ödediğimiz halde bizim evimizde ne varsa götürdüler. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Hatta hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar şu anda, öyle baskı yapıyoruz yani. Benim en büyük zenginliğim bu" diye konuştu. 

AKP'li yurttaşın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. 

Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:


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