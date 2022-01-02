AKP'li yurttaştan tepki çeken sözler: Eskiden haciz geliyordu, şimdi sağlıkçı dövüyoruz

02 Ocak 2022 Pazar, 11:53

Antalya Muratpaşa'da gerçekleştirilen bir röportajda, AKP'li olduğunu belirten bir yurttaşın söyledikleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İnsanların aç olmadığına inandığını söyleyen yurttaş, "AVM'lere gittiğimizde yer bulamıyoruz" sözleriyle yurttaşların ekonomik açıdan bir sorun yaşamadığını öne sürdü.

Yurttaşın AKP öncesi dönemle şimdiki durumu karşılaştırırken sağlık sistemi üzerinden örnek vererek, "En büyük zenginliğimiz hastanelerimiz, yardımlar. Ben bundan önceki dönemi de biliyorum. Amcam hastanede ameliyat oldu, paranın yarısını ödediğimiz halde bizim evimizde ne varsa götürdüler. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Hatta hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar şu anda, öyle baskı yapıyoruz yani. Benim en büyük zenginliğim bu" diye konuştu.

AKP'li yurttaşın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Sağlık çalışanını dövmeyi zenginlik olarak görüyor. 1000 tane kitap yazılsa bu kadar iyi anlatamaz sağlıkta şiddeti. Doktor dövmek lüks olarak görüyor.Ekonomi falan umrumda değil doktor dövmek yetiyor ona. Belki de ekonomi umurumda olmasın diye doktor dövmesine izin veriyorlardır pic.twitter.com/yYtgZBZeir — İsmail Ersöz (@doktorersoz) January 1, 2022

Eskiden sağlık giderlerini ödeyemediği için evine haciz geliyormuş, şimdi öyle bir şey yokmuş ama sağlıkçıyı dövüyorlarmış..

Ve en büyük zenginliği buymuş..

Sağlıkçısız kalın. Başka sözüm yok pic.twitter.com/sXJUrNGoDk — Özlem Avcı (@drozlem_avci) January 2, 2022

Bu Kişiler , Sağlık Hizmetlerinden Men Edilmelidir ????? #doktordövmekenbüyükzenginlik pic.twitter.com/ehfEN33O3N — Dr Şükran ?? (@SukranDr) January 1, 2022