TÜİK 2023 Uluslararası Göç İstatistikleri’ni yayımladı: Gidenler gelenlerden fazla

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

TÜİK tarafından yayımlanan 2023 Uluslararası Göç İstatistikleri’ne göre en çok 25-29 yaş grubundaki gençler Türkiye’den göç etti. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt Türkiye’nin göç tablosunu değerlendirdi.

TÜİK verilere göre yurtdışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2022’ye göre yüzde 35.9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Türkiye’den göç edenlerin sayısı, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 714 bin 579’a çıktı. Türkiye’den giden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göç edenlerin yüzde 15 ile 25-29 yaş arası gençler olduğu görüldü görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12.9 ile 30-34 ve yüzde 12.5 ile 20-24 yaş grubu izledi.

BELİRGİN ARTIŞ VAR

Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, “Türkiye’ye 2023’te yaşanan göçlerin pandemi senesinden daha az olduğu görülüyor. Bu sene Türkiye’ye göç edenlerin yaklaşık 100 bini önceki yıllardaki gibi Türkiye vatandaşı. Bu sene ortaya çıkan azalma yabancı uyruklu göçmenlerde olmuş gibi görünüyor. Bunu da temel olarak Türkiye’de yaşam maliyetlerinin artmasına bağlayabiliriz. Türkiye’den göç ise belirgin şekilde bir artış gösteriyor, göç edenlerin yüzde 60’ı yabancı uyruklu. Dolayısı ile 2021 ve 2022 yıllarını pozitif net göç ile kapatan Türkiye’de 2023 yılında negatif bir net göç var. Gidenler gelenlerden yaklaşık 400 bin kişi fazla” dedi.

En fazla gençlerin göç ettiğine yönelik istatistiklerin daha önce yayımlanan 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileriyle de ortaya çıktığını belirten Eryurt, “Tüm yaş gruplarında nüfusta azalma söz konusuydu ancak özellikle 20-24 yaş grubundaki azalma dikkat çekiciydi. Uluslararası Göç İstatistikleri de benzer bir tablo ortaya koydu. Türkiye’deki yüksek genç işsizliği ve yaşam maliyetlerinin artmış olması gençlerin istikballerini daha çok yurtdışında aramalarına yol açmış gibi görünüyor” diye konuştu.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ



Türkiye’ye 2023 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13.2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu’nu yüzde 8.2 ile Azerbaycan, yüzde 7.3 ile Türkmenistan ve yüzde 6.7 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yine yüzde 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu’nu, yüzde 15.7 ile Irak, yüzde 8.3 ile Afganistan ve yüzde 6.5 ile İran vatandaşları takip etti.

