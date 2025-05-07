TÜİK açıkladı: 2024'te trafik kazalarında 6 binden fazla kişi öldü!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:23

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:23

TÜİK, 2024 yılına ilişkin kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kara yolu ağında 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172'i maddi hasarlı, 266 bin 855'i ise ölümlü/yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Yıl içinde meydana gelen ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 85,5'i yerleşim yeri içinde yüzde 14,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye'de 2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 ölümlü/yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 713 kişi kaza yerinde, 3 bin 639 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kara yolu trafik kazalarında 2024 yılında bir günde ortalama 731,1 ölümlü/yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve 1055,1 yaralanma meydana geldi. Türkiye'de son 10 yılda kara yolu trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi hayatını kaybederken 3 milyon 24 bin 470 kişi ise yaralandı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI YÜZDE 3 AZALDI

2024 yılında 2023 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,9, toplam kaza sayısı yüzde 9,9, ölümlü/yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13,5, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 9,1 ve yaralı sayısı yüzde 9,8 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 3 azaldı. Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2023 yılında 28,7 milyon iken 2024 yılında 31,3 milyona yükseldi. Kara yolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2023 yılında 6 bin 548 iken 2024 yılında 6 bin 352 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2023 yılında 22,8 iken 2024 yılında 20,3'e geriledi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından kat edilen toplam kilometre, verinin mevcut olduğu en son yıl olan 2023 yılı için 348 milyar olarak hesaplandı. Buna göre, 2023 yılında taşıtlar tarafından kat edilen 1 milyar kilometre başına trafik kazalarında 18,8 ölüm ve 1007,9 yaralanma olduğu hesaplandı.

TRAFİK KAZASI ÖLÜMLERİ EN FAZLA ANKARA'DA YAŞANDI

Türkiye'de 2024 yılında il düzeyinde en fazla ölü sayısı 325 ölüm ile Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 41 bin 414 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölü sayısı 4 ölü ile Ardahan'da, en az yaralı sayısı ise 331 yaralı ile Bayburt ilinde gerçekleşti. Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 266 bin 855 ölümlü/yaralanmalı kazanın 228 bin 120'si yerleşim yeri içinde, 38 bin 735'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin yüzde 56,4'ü, yaralanmaların yüzde 80,5'i yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin yüzde 43,6'sı yaralanmaların ise yüzde 19,5'i yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

ÖLENLERİN YÜZDE 48,4'ÜNÜ SÜRÜCÜLER OLUŞTURDU

2024 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 48,4'ü sürücü, yüzde 30,6'sı yolcu, yüzde 21'i ise yaya. Yaralanan kişilerin ise yüzde 52,7'si sürücü, yüzde 36,3'ü yolcu, yüzde 11'i ise yaya. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,2'sinin erkek, yüzde 23,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü. Son 10 yılda 28 bin 8 sürücü, 20 bin 646 yolcu, 14 bin 108 yaya öldü.

'İncinebilir yol kullanıcıları' olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2024 yılındaki ölü sayısı 2 bin 681, yaralı sayısı ise 162 bin 295 olarak gerçekleşti. Böylece incinebilir yol kullanıcıları 2024 yılındaki trafik kazalarındaki toplam 6 bin 352 ölümün yüzde 42,2'sini, 385 bin 117 yaralanmanın ise yüzde 42,1'ini oluşturdu. Yayalar 1331 ölü sayısı ile 2024 yılındaki toplam 6 bin 352 ölümün yüzde 21'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 2 bin 681 ölümün yüzde 49,6'sını oluşturdu. Motosiklet sürücüleri 1229 ölü sayısı ile toplam kaza ölümlerinin yüzde 19,3'ünü oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının yüzde 45,8'ini oluşturdu. Yayalar 42 bin 486 yaralı sayısı ile 2024 yılındaki toplam 385 bin 117 yaralının yüzde 11'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 162 bin 295 yaralının yüzde 26,2'sini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri ise 109 bin 832 yaralı sayısı ile toplam yaralı sayısının yüzde 28,5'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının yüzde 67,7'sini oluşturdu.

65 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLER TRAFİK KAZASI ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 20,5'İNİ OLUŞTURDU

Trafik kazası ölümleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin yüzde 10,1'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 15,1'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 54,2'sini, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 20,5'ini oluşturdu. Yaralanmalar yaş gruplarına göre incelendiğinde ise 0-17 yaş grubu toplam yaralı sayısının yüzde 17,7'sini, 18-24 yaş grubu yüzde 24,5'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 51,3'ünü, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 6,5'ini oluşturdu.

ÖLÜMLÜ/YARALANMALI TRAFİK KAZALARINA 392 BİN 740 TAŞIT KARIŞTI

2024 yılında ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 392 bin 740 taşıtın yüzde 41,8'i otomobil, yüzde 31,5'i motosiklet, yüzde 13,7'si kamyonet, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 2,2'si bisiklet, yüzde 2'si çekici, yüzde 1,8'i otobüs, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 1,2'si bilinmeyen, yüzde 0,8'i traktör, yüzde 0,7'si elektrikli skuter ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı, iş makinesi, ambulans, tren, tramvay, at arabası taşıtlarından oluştu. Son 10 yılda Türkiye'de ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına toplam 3 milyon 116 bin 872 taşıt karıştı.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 51,9'U TEK ARAÇLI KAZALARDA OLUŞTU

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 51,9'u tek araçlı, yüzde 41,9'u 2 araçlı ve yüzde 6,2'si çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 53,9'u 2 araçlı, yüzde 38,6'sı tek araçlı ve yüzde 7,5'i çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü, yaralanmalı kazaların yüzde 52,8'i 2 araçlı, yüzde 41,1'i tek araçlı ve yüzde 6,1'i ise çok araçlı kazalardan oluştu.

SÜRÜCÜ KUSURLARI İLK SIRADA

Türkiye'de 2024 yılında ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 318 bin 926 kusura bakıldığında kusurların yüzde 90,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 0,8'inin taşıt, yüzde 0,5'inin yolcu ve yüzde 0,3'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü. Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde 'Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak' kusuru toplam 318 bin 926 kusurun 105 bin 802 adedini oluşturdu ve en sık görülen kusur oldu. 'Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak' kusuru 46 bin 458 ile en sık görülen 2'nci kusur olurken, 'Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak' 26 bin 487 kusur ile 2024 yılında en sık görülen 3’üncü kusur oldu. Ölümler kazanın oluş şekline göre incelendiğinde, ilk 3 sırada 1295 ölüm ile yayaya çarpma, 1281 ölüm ile yoldan çıkma ve 1141 ölüm ile yandan çarpma şeklindeki kazaların olduğu görüldü.

KAZALARIN YÜZDE 65,3'Ü GÜNDÜZ OLDU

2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 ölümlü/yaralanmalı kazanın yüzde 65,3'ü gündüz, yüzde 32,6'sı gece ve yüzde 2,1'i alacakaranlıkta oldu. Türkiye'de 2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 ölümlü/yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında ağustos ayı yüzde 10 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken, ocak ayı yüzde 6,1 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 15,2 pay ile en fazla cuma günleri ve yüzde 13,7 pay ile en az pazar günleri gerçekleşti.