TÜİK açıkladı: Gazete ve dergilerin hem sayısı hem tirajı düştü

Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:18

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre gazete ve dergi sayısı, 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9’unu dergiler oluşturdu.

YILLIK TİRAJ YÜZDE 8,3 AZALDI

Gazete ve dergilerin tirajı da yıllık yüzde 8,3 azaldı. Yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyon 365 bin 241 olup tirajın yüzde 95,4’ünü gazeteler oluşturdu.

DERGİLERİN YÜZDE 20,9’U AYLIK YAYIMLANDI

Gazetelerin yüzde 28,1’i haftada 2-6 gün arası, yüzde 25,8’i haftalık, yüzde 19,7’si aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 21,3’ü 3 aylık, yüzde 20,9’u aylık, yüzde 17,2’si 6 aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,2’sini günlük, yüzde 7,9’unu haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,6’sını haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 64,8’ini aylık, yüzde 12,1’ini 3 aylık, yüzde 10,3’ünü 2 aylık, yüzde 4,8’ini haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayınlanan dergilerin yüzde 17,6’sı sektörel-mesleki, yüzde 14’ü akademik, yüzde 8,6’sı edebiyat-tarih içerikli yayın yaparken gazetelerin yüzde 90,8’i siyasi, haber, güncel, yüzde 2,1’i yerel yönetim, yüzde 1,6’sı sektörel-mesleki içerikli yayımlandı.

2022’DE 69 BİN 211 KİTAP YAYIMLANDI

Yayımlanan materyallerin sayısı 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 4,1 azalarak 83 bin 653 oldu. Yayıncılar tarafından 2022’de 69 bin 211 kitap, 377 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 246 web tabanlı elektronik kitap, 559 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 260 diğer olmak üzere toplam 83 bin 653 materyal için ISBN alındı. Satılan kitap bandrolü sayısı yıllık yüzde 13,3 azalarak 380 milyon 296 bin 402 adet oldu.

Yayınlar konularına göre incelendiğinde yayımlanan materyallerin yüzde 24,2’si eğitim, yüzde 19,9’u yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 20,7’si akademik, yüzde 15,7’si yetişkin kültür, yüzde 14’ü çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4’ü ise inanç konulu olarak yayımlandı.