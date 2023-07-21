Burhaniye Kitap fuarı açıldı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 04:26

Çok büyük bir kalabalık açılışı izledi. Kitap fuarı büyük ilgi görüyor, yazarlar büyük ilgi görüyor. Açılışta ilk konuşmayı Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptı: “Yine birlikteyiz kalabalığız. Kitap ve sanata yaptığımız bu güzel yolculuğumuzda yine heyecanlıyız” dedi. Daha sonra CHP ve İyi Parti yöneticileri Ayşe Sucu ile Ahmet Akın bir konuşma yaptılar.

TÜRKAN ŞORAY’A BÜYÜK İLGİ

Sinema sanatçısı Türkan Şoray ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kol kola fuar alanına geldiler.Kalabalık “al yazmalıyı” alkışlarla karşıladı. Büyük izdiham yaşandı. Türkan Şoray Parti temsilcileriyle birlikte oturdu. Halkın bu denli ilgisi onu çok mutlu etti. Açılışa giderken de halk Türkan Şoray’ı görmek elin sıkmak için yoğun çaba gösterdiler.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Burhaniye kitap fuarının açılış kurdelesini Belediye Başkını Ali Kemal Deveciler, Türkan Şoray, Ayşe Kulin ve İYİ parti CHP yöneticileri birlikte kestiler. Yoğun kalabalıkla kesilen kardeleden sonra kitap fuarı başladı. İlk söyleşiyi fuar koordinatörü Sinan Karahan ve Ayşe Kulin birlikte yaptılar.