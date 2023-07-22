Marmaris 3. kez kitaplarla buluştu

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Burada küçük bir konuşma yapan belediye başkanı Mehmet Oktay, üçüncü kez yapılan fuarı gelenekselleştirmek için çaba gösterdiklerini belirterek “Marmaris’te kültür, sanat ve edebiyat anlamında gelenekselleşen etkinliklerimiz maalesef yoktu. Ama bu sene ikincisini yaptığımız Kültür ve Sanat Festivali’nin ardından bugün açılışını yaptığımız üçüncü Kitap Günleri, artık gelenekselleşmeye doğru yol alıyor. Hedefimiz Marmaris’in adının kültürle, sanatla da anılması” diye konuştu. Kitap Günleri 10 Ağustos’a kadar sürecek.

BUGÜNKÜ ETKİNLİKLER

10 Ağustos’a kadar devam edecek etkinliğe bu yıl 16 yazar, 30 yayınevi katılıyor. Etkinlik kapsamında yerel yazarlar da kitaplarını okuyucuları için imzalayacak. Mustafa Balbay, Işık Kansu bugün; Şükrü Erbaş 29 Temmuz’da kitaplarını imzalarken, ünlü tarihçi Sinan Meydan da 30 Ağustos’ta bir söyleşi yapacak.