Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:37

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:37

2021 yılında TÜİK'in yeni başkanı olarak atanan Erhan Çetinkaya'nın mesleği, eğitim durumu ve kariyeri merak ediliyor. Peki, TÜİK başkanı Erkan Çetinkaya kimdir? Erhan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Erhan Çetinkaya, 1981 yılında Malatya'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olduktan sonra 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışmış daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptı.

İsviçre'de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) ve Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey ve Türev Araçlar sertifikaları sahibi olup Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, 20 Aralık 2019 tarihinden itibaren de BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesinden Bankacılık ve Finans alanında yine yüzde yüz burslu olarak Doktora derecesi aldı.

2 yılı aşkındır BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya, 28 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atandı.

TÜİK NEDİR NE İŞE YARAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır. TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar.