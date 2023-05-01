Hakan Keleş kimdir, kaç yaşında? Hakan Keleş hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 01.05.2023 - 23:51

Güncelleme: 01.05.2023 - 23:51

Eski futbolcu ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Hakan Keleş gündem oldu. Hakan Keleş'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

Hakan Keleş, 8 Ocak 1972'de Sakarya'da doğdu. Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer oldu. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Keleş, 202 lig maçında forma giydi ve bir dönem takım kaptanlığı da yaptı. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başladı. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedildi, bunun üzerine aktif futbolu bıraktı.

HAKAN KELEŞ'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyeri

1993-1994 Edirnespor

1994-1996 Bursaspor

1996-1997 Kayserispor

1997-1998 Beypazarı Şekerspor

1998-2004 Ankaragücü

2005-2006 Antalyaspor

2006-2007 Çanakkale Dardanelspor

Teknik direktörlük kariyeri

2008-2009 Ankaragücü (U-15)

2009-2010 Giresunspor (U-15)

2012 Ankaragücü (yardımcı antrenör)

2018-2019 Sivasspor

2020 Giresunspor



