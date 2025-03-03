TÜİK ilk kez hâkim karşısına çıktı: 85 sayfalık savunma yaptılar ama bir tek madde sepetini açıklamadılar

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:47

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:26

Açıkladığı verilerle kamuoyunda sıkça tartışmaların odağında olan TÜİK, bugün hakim karşısına çıktı.

Emekli Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, TÜİK’e “enflasyon verilerinin asılsız olduğu” gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde dün görüldü.

Duruşmaya pek çok emekli sendikasıyla birlikte; Birleşik Kamu-İş Konferasyonu, Büro-İş, Tarım-İş ve Eğitim-Sen de katıldı. Sendikaların yanı sıra; CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta ve DEVA Partisi Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin de destek vermeye geldi. Davacı Seyfettin Çilesiz ve avukat Ali Ekrem Gündoğan ile TÜİK vekilleri duruşmaya katıldı.

‘ŞEFFAF OLSAYDI BURADA OLMAZDIK’

Duruşmada savunma yapan Av. Gündoğan; “TÜİK, ‘Ben sadece enflasyonu hazırlıyorum, ben sorumlu değilim’ diyor. Davalı kurum madde sepetindeki madde fiyatlarında şeffaf olsaydı şu an burada olmazdık. Biz TÜİK’in madde sepetinde bir kilo sütün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. TÜİK, İTO ve ENAG’tan enflasyon verilerinin istenmesini, üniversitelerden uzmanların bu verileri inceleyip rapor hazırlamasını talep ediyoruz” dedi.

‘TÜİK İÇİN DE BİR FIRSAT’

Davacı Çilesiz de TÜİK’in enflasyonu düşük göstermesi nedeniyle emekli maaşlarına oldukça az zam yapıldığını belirterek, “Bu dava TÜİK için de bir fırsattır. TÜİK verilerini açıklarsa üstündeki şüpheyi de atmış olur. Ne yazık ki kamuoyunda; enflasyona sebap olan devlete yük olarak görünüyor. Oysa emekliler devlete yük değil, enflasyonun da sebebi değildir. Gerçek enflasyon oranlarında maaşlarımıza zam yapılması gerekmektedir” dedi.

‘TÜİK RAKAMLARININ İDARİ İŞLEMLERE ETKİSİ YOKTUR’

TÜİK yetkilisi ise TÜİK’in Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle verilerini yayımladığını vurgulayarak; emekli maaşlarında artışın TÜİK’in yetkili olmadığını savundu. Diğer TÜİK yetkilisi ise savunmasında şunları söyledi:

“TÜİK’in açıkladığı rakamların doğrudan doğruya idari işlemlere etkisi yoktur. Bizim rakamlarımız, idari ve icrai nitelikte değildir. TÜİK, bilimsel ve yöntemsel olarak özerktir. ENAG’ın temsilcileri fiyatları internetten topluyor, bir temsilcisi Amerika’da bir temsilcisi İspanya’da bir temsilcisi Bahreyn’de. Bir diğer konu İTO. İTO’nun kullandığı İstanbul Ücretliler Endeksi. Sadece İstanbul’u yansıtan verilerle Türkiye’nin genelini yansıtan veriler ölçülemez. Öncelikle usul bakımından davanın reddini ardından da esastan davanın reddini talep ediyoruz.”

‘ŞEFFAF OLMAYAN KURUM, ELEŞTİREMEZ’

TÜİK avukatlarının ardından tekrar söz alan Av. Gündoğan, “Madde sepetindeki madde fiyatlarını versinler, kendilerini de aklasınlar. 85 sayfalık savunma yaptılar ama bir tek madde sepetini açıklamadılar. TÜİK kısacası ‘Beni denetleme’, ‘Kamuoyuna açıklamıyoruz’ diyor. Mahkemeye neden verilmiyor peki? Vekil arkadaş, TÜİK’in yönetimsel olarak özerk olduğunu söylemedi. Biz davayı ispat ettiğimizi düşünüyoruz. Şeffaf olmayan bir davalı kurum, bir başka kurumu ‘şeffaf değil’ diye eleştiremez” dedi.

Bunun üzerine TÜİK yetkilisi; “Merdiven altı bir kurum değiliz. ‘TÜİK güvenilmez’ diyor davacı vekili ama en az diğer kurumlar kadar güvenilirdir TÜİK” dedi. Diğer TÜİK avukatı ise davanın medyada anlatılmasına tepki göstererek; “Burada sosyal ve siyasi bir amaç edinmişler. Ayrıca Yargıtay Onursal Üyesi emeklisi olmakla bir işçi emeklisi olmak arasında bir fark var mıdır?” diye sordu.

Davacı Çilesiz'in talebi üzerine duruşma açarak tarafları dinleyen Ankara 6. İdare Mahkemesi heyeti, kararını 15 gün içerisinde açıklayacak.

‘TÜİK’İN SAVUNMALARININ HUKUKİ DEĞERİ YOK’

Duruşmanın ardından basın açıklamasında bulunan Çilesiz; “TÜİK’in duruşmadaki savunmalarının bize göre hukuki değeri yok. Hem kendim daha da ziyade açlık sınırının altında emekli maaşı alan insanların sorunlarına çözüm üretmek için toplumsal dinamizmi harekete geçirmek benim tek amacım” dedi. Av. Gündoğan ise mahkemenin adil bir arar vereceğine inandıklarını dile getirerek, “Bu dava sadece Seyfettin Çilesiz’in değil, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı. Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi de ikili açıklama yaparken, “TÜİK madde sepeti” yazan ve içinde “pinpon topu”, “ampul” ve “çelik tencere” bulunan bir sepeti dökerek, TÜİK’in hesap yöntemlerini protesto etti.