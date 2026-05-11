TÜİK'te sandalyesiz devir teslim töreni: Mehmet Arabacı, görevi devraldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) 28 Ocak 2022 tarihinden itibaren Başkan olarak görev yapan Erhan Çetinkaya, görevini 9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜİK Başkanı olarak atanan Mehmet Arabacı'ya devretti. Devir teslim töreni sırasında çekilen ve sosyal medya hesabından servis edinilen fotoğrafta, devir teslimin gerçekleştirildiği masanın etrafında sandalye veya koltuk bulunmaması dikkat çekti.

Devir teslim töreninde konuşan Çetinkaya, görev süresi boyunca yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi vererek, görevi devralan Arabacı'ya başarılar diledi.

Görevi devralan Arabacı ise yaptığı konuşmada, Çetinkaya'nın kuruma yaptığı değerli hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkür etti, yeni dönemde de kurumun hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tören, çiçek takdimi ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.

ARABACI, ABD'DE EKONOMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPTI

Mehmet Arabacı, 1977 yılında Fransa'da doğdu. Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2001-2004 yıllarında Hesap Uzman Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Başkanılığı görevinde bulundu, 2009-2011 yılları arasında Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. Arabacı, 2009-2010 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yaptı.

2010-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi'nde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yıllarında Vergi Denetim Kurulunda Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı görevinde bulundu. 2012-2014 yıllarında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görevde bulunduktan sonra 18 Nisan 2019-8 Mayıs 2026 tarihleri arası Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

İngilizce bilen Arabacı, evli ve iki çocuk babası.