TÜİK verilerine göre beş yıl içinde 57 bin 618 kız çocuğu evlendirildi: Evlilik yaşı istisnasız 18’e çıkarılmalı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 04:00

Buna göre geçen yıl 16- 17 yaşındaki 9 bin 354 kız çocuğu ve 617 erkek çocuğu evlendirildi. 2020 yılından bu yana ise 3 bin 518’i erkek çocuk, 57 bin 618 kız çocuk olmak üzere 61 bin 136 çocuk evlendirildi.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Kardelen Ateşci, “Bu tablo, çocuk yaşta evliliklerin büyük oranda kız çocuklarını etkilediğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Erkek çocukları da bu durumdan etkileniyor ancak sayıların dengesiz dağılımı, kız çocuklarının ev içi roller üzerinden daha fazla baskı gördüğünü ve ataerkil yapıyı açıkça ortaya koyuyor. Bu evlilikler, çocukların çocukluklarını yaşamasını engelliyor ve hak ihlallerine neden oluyor” dedi.

İÇ HUKUK VURGUSU

Ateşci, “Türkiye’de evlilik yaşı 18 olmakla birlikte, 17 yaşında aile izniyle, 16 yaşını doldurmuş çocuklarda ise olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep varlığında mahkeme kararıyla mümkün. Bu düzenleme, çocuk evliliklerini önlemek yerine, bir bakıma meşrulaştırıyor. Oysa Türkiye, tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile çocuk yaşta evlilikleri yasaklama taahhüdünde bulunmuş bir ülke. Ancak uluslararası yükümlülükler iç hukuka tam anlamıyla yansımadığı sürece çocuklar korunamaz” dedi.

NELER YAPILABİLİR

Avukat Kardelen Ateşci çocukların korunması için atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı: “Evlilik yaşı istisnasız olarak 18’e çıkarılmalı. Aile izni ya da mahkeme kararı gibi istisnalar kaldırılmalı. Denetim mekanizmaları güçlendirilmeli. Dini nikâhla yapılan evliliklerin önüne geçilmeli, çocuk evliliklerine aracılık edenler için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Toplumsal farkındalık artırılmalı. Eğitime devamı destekleyen politikalar geliştirilmeli.”