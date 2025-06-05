Tüketici Hakem Heyeti’nden emsal elektrik faturası kararı: Zam tutarı yasal faiziyle yurttaşa ödenecek

2021 kur krizinin ardından elektrik faturalarına gelen devlet desteği 2025’te kısıtlandı ve elektrik kullanımı 5 bin kilowatsaati geçen abonelerin, 2025’ten itibaren faturalarına yüzde 96 zam yapılacağı duyuruldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kasım 2024’te ilan ettiği uygulamaya karşı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) dava açtı. EMO’nun açtığı dava sürerken Mersin’de bir yurttaş da EMO’nun yayımladığı örnek dilekçeyle Tüketici Hakem Heyeti’ne itiraz başvurusunda bulundu.

Tüketici Hakem Heyeti, uygulanan tarifeyi “ayıplı” buldu ve zam tutarının yasal faiziyle birlikte yurttaşa geri ödenmesine karar verdi. Cumhuriyet’e konuşan EMO Başkanı Mahir Ulutaş bu kararın emsal niteliğinde olduğunu, davayı etkileyeceğini belirtti.

Ulutaş, “Yurttaşların önlem alma şansı yok. Dolayısıyla kamu yararına aykırı bir durum. Bu yıllık limit, bir milyon kilowatsaatten bir anda 5 bine düştü. Ortada teknik ya da ekonomik bir gerekçe yok. Bir gün kalkıp böyle bir sınır çektiler” dedi. Enerji Bakanı Alparsan Bayraktar’ın “Sadece evi çok büyük, çok fazla elektrikli eşya kullanan, elektrikli araç şarj eden, yüksek gelir grubundaki kişiler ve işletmeler etkilenecek” sözlerini, “eksik bilgi” olarak nitelendiren Ulutaş, “Bu limit aynı zamanda siteler, apartmanların ortak kullanım alanları vs. de etkiliyor. Yani dört kişilik bir ailenin konutundaki elektrik faturasını direkt etkilemese de ödedikleri aidatları etkiliyor. Ya da hizmet aldığınız işletmelerin fiyatlandırmaları değişebiliyor. Ortada ciddi bir dolaylı etki var. Aslında bu uygulamayla, vatandaşı serbest piyasayla, borsadaki anlık dalgalanmalarla baş başa bırakıyor” dedi.

'YANLIŞ POLİTİKALAR'

Ulutaş, “bunun bir zam değil, aslında var olan devlet desteğinin yüksek tüketim grubundan çekilmesi olduğu” yönündeki yorumlara ise şöyle yanıt verdi: “Sübvansiyona ihtiyaç duyulması bile aslında yanlış enerji politikasının göstergesi. Sübvansiyon miktarı da aslında spekülatif. Borsada oluşan anlık fiyatı, elektriğin gerçek maliyeti olarak görüp o maliyetin altındaki her faturalandırmayı sübvansiyon gören bir anlayış son derece yanlış. Yani ortada bir sübvansiyon varsa bile, borsadakilerin kârına göre belirlenemez. Elektrik üretim ve dağıtımında bir kamu tekeli olması gerekiyor.”