Tüketici Hakları Derneği, eve çağrılan servisler konusunda uyarılar yaptı: Denetim gerekiyor

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

THD Genel Başkanı Turhan Çakar Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Bir kez garanti süresi içerisinde cihaz arızalandığında, bozulduğunda, işlevini yerine getirmediğinde tüketicinin bu cihazı yenisiyle değiştirilmesini ya da ödemiş olduğu bedeli talep etme ya da ücretsiz tamir hakkı var. Garanti süresi dolduktan sonra da on yıl boyunca ilgili servis bu cihazı Türkiye’de üreten ya da ithal eden servislerini kurarak bu cihazların servis hizmetlerini vermek durumundadırlar” dedi.

‘YASAYA AYKIRI’

“Bir parça değişecekse o parçanın yeni olması gerektiğini” vurgulayan Turhan Çakar, “Kullanılmış parça olamaz. Kanuna, tüketici haklarına, ilgili mevzuatlara aykırıdır. Zaten değiştirip aldığı parça bozuk parçadır. O bozuk parçayı bir başkasına veremez. Diyeceksiniz ki bozuk parçayı tamir edip verebilirler. Olabilir ama bu da yasaya aykırıdır. Hiç kullanılmamış yeni bir parça olması lazım” diye konuştu.

Çakar, “Garanti süresi dolduktan sonra firmalar kafalarına göre tüketicilerden servis ücreti alıyorlar. Bakın kafalarına göre diyorum çünkü belli bir standardı yok. Bunun denetlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.