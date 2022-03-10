Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa'da değişiklik Meclis'te
Teklife göre kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği yoluyla devre tatil hakkı verilemeyecek.
AKP, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’da değişiklik yapan teklifi Meclis’e sundu. Teklife göre ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamayacak.
Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği yoluyla devre tatil hakkı verilemeyecek. Devre tatil satışı yapanlar hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanıyor. Tüketicinin, devre tatil sözleşmesinden cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için getirilmiş olan cayma süresi içinde tüketiciden ödeme veya borçlandırıcı belge alma yasağı, ayni hakka konu devre tatil sözleşmesi olan devre mülk sözleşmelerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için yapılabilecek.
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