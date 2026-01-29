Tülay Hatimoğulları çok konuşulan soruyu yanıtladı: İktidar ortaklarını adres gösterdi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yapılan ortak basın açıklamasında DEM Parti adına Tülay Hatimoğulları açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları, iktidara ve muhalefete şu çağrı yaptı:

"Barışı ülkemizde de bölgemizde de tesis etmek için elimizden gelen her türlü çaba içinde olalım. Bugün Kobani kuşatma altında. Kobani'nin suyu, elektriği kesildi. Neden? Çünkü SDG Rakka'dan çekildiği andan itibaren oradan gelen elektrik kesilmiştir. Bu da HTŞ'nin ülkeyi nasıl yöneteceğini göstermektedir. Gelin Türkiye'de sınır kapısını açalım, insani yardım koridoru oluşturalım."

"POZİTİF BİR HİZMET SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Hatimoğulları ayrıca konuşmasında Türkiye'deki muhalefete seslenerek şu çağrıda bulundu:

"Şam yönetimi ve Kuzey ve Doğu Suriye Yönetimi ile görüşecek, Suriye'deki bütün taraflarla görüşebilecek bir heyet oluşturulabilir pekala Türkiye'den ve bu heyet gidip bu görüşmeleri gerçekleştirebilir, saha gözlemlerini yapabilir ve raporunu gelip Türkiye'ye, dünya kamuoyuna sunabilir. Bunun da bu sürece pozitif bir hizmet sağlayacağına inanıyoruz."

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Hatimoğulları, "Türkiye'de özellikle hükümet sözcülerinin son zamanlardaki kullandığı dil hakikaten Kürt halkını son derece yaralayan bir dil. Bugün kullanılan dilin Kürt kardeşlerimizi görmeyen, saldıran adeta HTŞ sözcülüğüne soyunmuş bir dil olmasını asla kabul etmiyoruz. Bu dil değişmelidir. Öcalan'ın çağrısı yerli yerinde durmaktadır. Bu çağrıyı yerine getirmek için hep birlikte adım atmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusunun çok sorulduğunu belirten Hatimoğulları, "Bunun yanıtı başta iktidar ortaklarında olmalıdır. Bizim DEM Parti olarak durduğumuz yer bellidir. Biz aynı yerdeyiz. Dilimizi de fikrimizi de ona göre belirlediğimizin herkes farkında olmalı ancak Suriye'de Kürt kardeşlerimiz katledilirken buna da sessiz kalmamız hiç kimse tarafından beklenmemelidir" şeklinde konuştu.

"BAHÇELİ'Yİ BİZİMLE EL SIKIŞTIRAN SEBEP YERİNDE DURUYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendileri ile el sıkışmasını hatırlatan Hatimoğulları, "İktidarın kimi sözcüleri tarafından bu süreç DEM Parti tarafından farklı bir çizgiye çekilmektedir yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Sayın Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep ne ise o sebep hala yerli yerinde durmaktadır" dedi.