TÜLOV Bodrum Temsilciliği açıldı

21 Mart 2022 Pazartesi, 11:38

TÜLOV Bodrum şubesinin açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Âdem Zeybekoğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, TÜLOV Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Demir, Muğla/Bodrum Şube Temsilcisi Remzi Kazmaz, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Ahmet Aras TÜLOV’u Bodrum’a kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi; “Remzi başkanla beraber TÜLOV’a bir Bodrum ayağı kazandırmak için yola çıkmıştık. Gerçekten bunu bugün başardığımızı görüyorum. Sizlerin burada olması bizlere çok büyük güç veriyor. Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı bundan sonra çok güzel işler yapacak. Bodrum’da özellikle kültür alanında, bilim alanında birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda özellikle çocuklarımızın gelişimi ve eğitimi konusunda çok büyük destekler olacak. Çünkü gençlerimiz geleceğimizin vizyonunu çizecekler. Ben vakfımıza Bodrum’dan çok güçlü destek olunacağını düşünüyorum. Bunu yapabiliriz onun için buradayız” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel “Önemli bir yükün altına girdiler çok teşekkür ediyoruz gayretleri için yaptığımız her görüşmede hem Remzi Bey hem diğer TÜLOV üyeleri ve gönüllüleri Ahmet Başkan’ın TÜLOV’a nasıl pozitif yaklaştığını, nasıl olumlu katkılar verdiğini en başta üye olarak, bize aktarıyorlar. Ben bütün Türkiye’de belediye başkanlarımızdan bu sıcak yaklaşımı görmeyi ümit ediyorum. Burada kitap var, Atatürk var, Atatürk’ün ideallerine uygun bir nesil için, kindar olmayan ama doğayı çevreyi insanı seven bir nesil için gayret eden bir vakıf var” dedi.

TÜLOV ile ilgili olarak Remzi Kazmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu vakfın tekrar canlanması için bütün imkanlarını seferber eden vakfın genel başkanı bizimde abimiz, hocamız sevgili Nurettin Demir’i de kutlamak istiyorum. Burada bütün personele emeği var, bu mücadelede umarım çok daha büyür, çok daha gelişir. Bodrum ve Türkiye’de kurulan tüm TÜLOV vakıflarında Atatürk’ün çizgisi, bilim ve çağdaşlık yer alır. Bodrum’daki TÜLOV şubemizin açılışını tebrik ediyor kutluyorum. Buranın açılmasını sağlayan, emek veren, katkı veren Bodrum’un çok kıymetli vatansever, yurtsever Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Laik Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da huzurlarınızda kutluyorum” dedi.

Ardından TÜLOV Bodrum Şube binasının açılış kurdelesi kesildi. Bina içinde bulunan kitaplar incelendi. Daha sonra Başkan Aras milletvekilleri ile birlikte, TÜLOV Şube binası yanında bulunan Bodrum Deniz Müzesini gezdi.Müze Müdürü Selen Cambazoğlu süngercilik ve denizcilik tarihi hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Herodot Kültür Merkezinde TÜLOV Bodrum Şubesinin açılış kokteyli gerçekleşti. Kokteyl sonrası açılış konuşmasını yapan TÜLOV Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Demir; “Laiklik karşıtı, demokrasi karşıtı örgütlerin Türkiye’de ne kadar geliştiğini, geleceğimiz açısından ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. O nedenle biz de diyoruz ki bütün dostlarımıza demokrasiden, bağımsızlıktan, cumhuriyetten, Atatürk ilkelerinden yana olan herkese ihtiyacımız var. Bu örgütlenmeyle inşallah biz de Cumhuriyetin ve Atatürk’ün bizlere bırakmış olduğu ilkeleri geleceğe, gençlerimize aktarmak için el birliğiyle çalışacağız, çalışıyoruz. Bundan sonra sizleri de aramızda, yanımızda görmek en büyük dileğimiz diyorum.” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından TÜLOV temsilcilerini ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden TÜLOV Muğla/Bodrum Temsilcisi Remzi Kazmaz, “TÜLOV bağımsız bir vakıftır. Hiç kimseye bağlı değildir, özerktir. Kendisine yakın olan vakıflarla, derneklerle, platformlarla iş birliği yapar, demokrasinin yılmaz bekçisi, Cumhuriyetin en büyük teminatı olan laikliğin koruyucusudur. Bir başka görevi daha vardır; ülkenin ve bölgesinin tanıtımını yapar, bu konularla ilgili araştırma yapar, ulusal ve uluslararası alanlarda ülkenin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlar. TÜLOV 20 yıldan beri bu ülkede faaliyet gösteren bir vakıf. Biz Bodrum’da ne yapacağız? TÜLOV ülkede ne yapıyorsa biz de Bodrum’da aynısını yapacağız. Her yerde demokrasinin bekçiliğini, laikliğin savunuculuğunu yapacağız. Yerel demokrasinin gelişmesi için yerel idarelerle beraber çalışacağız. Laikliğin korunması konusunda sivil toplum örgütleriyle beraber çalışacağız. O nedenle şunu Bodrum severlere hatırlatmakta yarar var. Anadolu’nun yol kavşağıdır Antik Halikarnassos yani Bodrum. Bütün medeniyetler buradan geldi geçti; Dorlar, Lelegler, Karyalılar, Osmanlılar ve en son Bodrumlular. Hep o kimliği koruduk, antik yanımızı koruduk. Burada barış içerisinde kardeşçe yaşamak istiyorsak yarından itibaren gelin, TÜLOV’a üye olun. Bizim herkese ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, yönetmenliğini ve senaryosunu Remzi Kazmaz’ın yaptığı “Kamer Genç Halkın Vekili” Belgesel filmi izlendi.