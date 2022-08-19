TÜLOV’dan Bodrum’da gençlik kampı

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:40

Türkiye Araştırma Tanıtım Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) ile Bodrum Belediyesi ortaklaşa gençlere yönelik ‘Tanışma ve Dayanışma’ amaçlı bir kamp düzenliyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Mumcular/Etrim mevkiinde gerçekleşecek kampta 11 - 15 Eylül arasında 18 yaş üstü gençler gençleri ağırlayacak. Tamamen ücretsiz olacak kampta çeşitli etkinlikler ve paneller düzenlenecek.

"TEK AMACIMIZ GENÇLERİMİZ TARİKAT YUVALARINA DÜŞMESİN"

TÜLOV Bodrum Başkanı Av. Remzi Kazmaz, gençlerin tarikatlara mahkum edildiğine dikkat çekerek, TÜLOV olarak öğrencilerin yurt sorununu çözecek projelere imza atacaklarını söyledi. Öğrencilere burs veriklerini hatırlatan AV. Kazmaz, “Ailelerinin yanlarına gidemeyen öğrenciler için askıda bilet uygulaması yaptık ve binlerce öğrenci ailelerinin yanına gidebildi. Bazı aileler yurt sorunu nedeniyle çocuklarını okula gönderemiyorlar. Çağrı yaptık, evsiz kalanlara belediyelerin kucak açmasını, durumu olanların öğrencileri evlerinde misafir olarak almalarını istedik. Durumu olmadığı için okuyamayan gençlerin okullarına teslim etmek TÜLOV’un boynunun borcudur. Bizim tek amacımız gençlerimizi bu tarikat yuvalarına düşmemesi. ” diye konuştu.