TÜLOV’dan Bodrum’daki doğa talanına karşı film gösterimi

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:49

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı’nın (TÜLOV), Bodrum’daki doğa talanına karşı bilinç oluşturmak için bir etkinlik düzenliyor. Bugün (31 Ağustos) saat 21.00’de



Oasis Cinemarin Açık Hava Sineması’nda gerçekleşecek etkinlikte TÜLOV’un hazırladığı ve bölgedeki köylülerin rüzgâr enerji santrallerine (RES) karşı verdiği mücadeleyi anlatan ‘Bodres’ filminin gösterimi yapılacak.

Tüm yurttaşların davet edildiği ve ücretsiz gerçekleşecek filmin yönetmeni TÜLOV Yönetim Kurulu üyesi ve Muğla/Bodrum Temsilcisi Av. Remzi Kazmaz, uzun yıllardır hukuk mücadelesi verdiklerini söyleyerek, “Biz RES’lere karşı değiliz, biz kuruldukları yere karşıyız. Bodres filmi de bütün bunları anlatan bir Çevre filmi” diye konuştu.



