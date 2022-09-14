TÜLOV’dan “Tarım kampı” için Başkan Aras’a teşekkür

14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:39

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Yönetim Kurulu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete (TÜLOV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Demir ve Bodrum Şube Temsilcisi Remzi Kazmaz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Heyet ziyaret öcesi Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Kampı ve İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi’ni gedi. Toplantıda ise Kazmaz, kısa süre önce kurulan Bodrum TÜLOV Temsilciliğinin, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle büyümeye devam ettiğini belirtti. Tarım Kampı hakkında görüşlerini de belirten Kazmaz, “Bodrum Belediyesi olarak Etrim’de açmış olduğunuz Tarım Gençlik Kampı’nı ziyaret ettik ve yapılan işe hayran kaldık. Bugün hem desteklerinizden dolayı teşekkür etmek hem de TÜLOV’un yeni yöneticileriyle birlikte bir tanışma gerçekleştirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖY ENSTİTÜLERİNİN TARIM RUHUNU ORADA YAŞATIYORSUNUZ”

Garaova Tarım Kampı ve İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi’nin hem Türk tarımı hem de Muğla ve Bodrum adına çok güzel bir proje olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nurettin Demir, çok güzel bir işe imza atıldığını söyleyerek, “Oradaki lavanta esintisinden çok etkilendik. Köy Enstitülerinin tarım ruhunu orada yaşatıyorsunuz. Bunu gençlerimize aktarmak için elimizden geleni yapmamız ve böyle yerlerin sayısını artırmamız lazım. Bizim de vakıf olarak orada yapabileceğimiz bir şey olursa daima yardıma hazırız.” diye konuştu.

“BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNİ DÜNYADAKİ HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ”

Tarım kampının kendileri için çok önemli bir hayal olduğunu söyleyen Başkan Aras, “Karaova’nın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Biz, burada Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurarak başladık çalışmalara. Çalıştay düzenledik ve bir manifesto oluşturduk. Onun gerekleri doğrultusunda bu günlere kadar geldik. Orada yaptığımız çalışmalarla köylümüze topraklarının ne kadar değerli olduğunu tekrar hatırlatmak da istedik. Şimdiye kadar Tarım Kampımızda Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce genç ağırladık. Üniversiteler ile ortaklıklar kurarak orada yaz okulları düzenliyoruz. Üniversitelileri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini getiriyoruz buraya. O bölgeyi bir bütün halinde görüyoruz. Bölgede bulunan birbirinden değerli yerel üreticilerimiz var. Bu bölgenin güzelliklerini dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizin görmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Garaova Tarım Kampı ve İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi’nin öneminin vurgulandığı toplantıda, TÜLOV ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilebilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.