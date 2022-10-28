TÜLOV'de Cumhuriyetin 99 yılı konuşulacak

28 Ekim 2022 Cuma, 16:12

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. Yılı kapsamında Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) bir panel düzenliyor. 28 Ekim 2022 Cuma günü (bugün) gazeteci yazar Barış Ince ve gazeteci yazar Serpil Yılmaz’ın katılacağı bir panel organize edildi. Moderatörlüğü ise Eğitim Sen yöneticilerinden eğitimci Ali Rıza Özer üstleneceği söyleşi saat 18.00’de başlayacak. Bodrum Trafo Belediye tesislerinde gerçekleştireceği etkinlikte Barış İnce 1923'ten bu yana demokrasi ve laiklik alanlarında cumhuriyetin topluma kazandırdıklarını ve gelecek yüzyıldan beklentileri anlatacak.

Serpil Yılmaz ise kadınların cumhuriyet dönemindeki kazanımlarını, Mustafa Kemal Atatürk'ün Dil evrimi çalışmalarında bilim kadınlarıyla birlikte nasıl hareket ettiğini ve kadınlara verdiği değeri, bugünkü gelinen noktayı ve gelecek yüzyıldan kadınların beklentileri üzerine konuşacak. Panel öncesinde genç yetenek keman sanatçısı Ege Çıkın Mozart'ın "Türk Marşı'nı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirecek.

KAZMAZ: MEYDANI BOŞ BIKRAMAYA NİYETİMİZ YOK

Bu konuda bir açıklama yapan Muğla Bodrum TÜLOV Temsilcisi Av Remzi Kazmaz panel hakkında, "Cumhuriyetle birlikte Kazandığımız hak ve özgürlükler zaman zaman darbelerle askıya alındı. Yine Cumhuriyetle birlikte Atatürk Devrim ve inkılâpları ile ülkemiz 72 İslam ülkesinde tek laik olan bir devlettir. Harf devrimi ile batı medeniyetlerinin içindeyiz eğitim ve öğretim ile ileri bir ülkeyiz Medeni Kanun’da kadın haklarında mülkiyet ve yaşama dair birçok alanda ülkemiz muasır medeniyetler seviyesindedir. Bütün bun kardan bu olanlardan rahatsız olanlar var. Bir an gaflete düşer ve bu değerlerimizi ilkelerimizi savunmaktan geri kalırsak biliniz ki onları çok kısa zamanda kaybedebiliriz. İşte o nedenle meydanı boş bırakmaya hiç niyetimiz yok Cumhuriyetin Atatürk devrim ve İlkelerinin değerini biliyor ve onları Kuvâ-yi Milliye ruhumuzla gece gündüz savunuyoruz. İşte bu nedenle bu anlayışın ülkenin her tarafında aynı düşünce ve heyecanla anılmasını kutlanmasını ve savunulmasını istiyoruz” dedi.