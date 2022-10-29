TÜLOV’un Bodrum panelinde laiklik vurgusu
Türkiye Tanıtım, Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) Bodrum'da düzenlediği “Laiklik, Cumhuriyet ve Bağımsızlık” panelinde gazeteciler laikliğin önemini anlattı.
Türkiye Tanıtım, Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) ile Bodrum Belediyesi'nin birlikte düzenlediği “Laiklik, Cumhuriyet ve Bağımsızlık” panelinde gazeteciler, STK temsilcileri ve okurlar bir araya geldi.
BirGün gazetesi yazarı Barış İnce ve Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz’ın konuşmacı olduğu moderatörlügünü de TÜLOV Vakfından Ali Rıza Özer’in yaptığı panele Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TÜLOV Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Demir, Cumhuriyet Gazetesi ve TELE 1 TV Ege Bölge Temsilcisi gazeteci/yazar Tuncay Mollaveisoğlu, gazeteci Can Pulak, TÜLOV Muğla Bodrum Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri, Bodrum Eğitim Sen, ÇYDD, ADD başkanları, siyasi parti yöneticileri katıldı.
Panelde laiklik, Cumhuriyet ve bağımsızlığın kazanımları ve bu değerlerin ülkemize kattıkları anlatıldı. İktidarın bu kazanımlara karşı politikaları eleştirildi. Özgürlükçü, eşitlikçi, laik Cumhuriyetin yeniden kazanılması için neler yapılması gerektiği konuşuldu. Panelin sonunda TÜLOV tarafından panelistlere plaket verildi. Barış İnce okuyuculara kitabını imzaladı.
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