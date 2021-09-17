İBB'den eğitim seferberliği! Tüm çabamız ‘Sen Oku Diye’

17 Eylül 2021 Cuma, 09:16

Eğitim, özellikle genç nesiller için hayat kalitesini geliştiren ve geleceğe daha güvenli bakılmasını sağlayan unsurlardan biri olarak öne çıkar. Genel kanının aksine; eğitim, bireye yalnızca teoriyi değil pratik yetenekleri de kazandırır. Son yıllarda gittikçe artan kent yoksulluğu ve büyük ölçekli ekonomik dengesizlik, halkın eğitime ulaşmasını zorlaştırırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de zorlukların aşılmasında destekleriyle İstanbullulara yardımcı oluyor.

İşte bu kapsamda İBB'nin İstanbullu çocukların eğitimlerini sürdürmesi, aydınlık bir geleceğe ulaşmasını hedefleyen 'Sen Oku Diye' projesine başvurabilirsiniz.

Proje ile şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere eğitimleri için maddi destek sağlanacak. Eşit imkânlara sahip olmayanlar, yanlarında İBB'yi bulacak.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'ndan Askıda Fatura Eğitim Destek Paketi'ne, konserde boş kalan yeri gençlere açan 'Koltuk Senin'den öğrenci yurtlarına kadar fırsat eşitliğine dayalı çözümler üreten İBB, yardım gereksinimi olan çocukların da yanında oluyor.

SALTIK: "SOSYAL SEBEPLERDEN OKUMAYAN KALMASIN

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı okuyamayan çocukların ve gençlerin kalmadığı bir toplum için çalıştıklarını belirterek, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidererek okul sıralarında yerlerini almalarını istediklerini söyledi.

ONLINE SİSTEM HALKI YORMUYOR

Vatandaşları yormadan başvuru yapabilmeleri için online başvuru hizmetini başlattıklarını ifade eden Saltık, "Vatandaşlarımız evraklarını biz göreve gelmeden önce müdürlüğümüze getirerek başvuru yapabiliyordu. Yine desteğe hak kazananlar da destekleri müdürlüğümüze gelerek alıyordu. Biz, insanları yoran bu zahmetli süreci iyileştirerek İBB'nin sosyal belediyecilik anlayışını online sisteme geçirdik. Artık başvuruları online olarak alıyor ve başvuru sonrası destek almaya hak kazanan vatandaşlarımıza da para desteklerini online olarak ulaştırıyoruz." diye konuştu.

TEK SEFERDE 300 TL

'Sen Oku Diye' eğitim desteğinde, her öğrenciye bir yıl içerisinde tek seferlik olarak 300 TL maddi katkı sağlanacak. İstanbul'da ikamet etme şartının arandığı destekten faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi, devlet okulu veya vakıf/özel okullarda yüzde 100 burslu okuyor olması koşulları aranacak.

SON BAŞVURU 19 EYLÜL

İBB, pandemi koşullarında öğrenci ve öğrenci yakınlarının sosyal temasını azaltmak için başvuruları online olarak kabul edecek. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler, 19 Eylül'e kadar https://senokudiye.ibb.istanbul adresinden başvuru yaparak gerekli evraklarını iletebilecekler.





YUVAMIZ İSTANBUL ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİ

İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş aralığındaki çocukların fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlıklı ve güvenle sürdürebilecekleri bir ortam sunuyor. Şu anda sayısı 32 olan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nin Silivri'den Pendik'e uzanarak sayılarının 150’ye ulaşması hedefleniyor.

EĞİTİM DESTEKLERİ

İBB, maddi imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle öğrenimlerini devam ettirmekte zorlanan üniversitelilere de destek sağlıyor. İstanbul’da eğitim hayatını sürdüren veya aile ferdi İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencilerine nakdi yardım yapılıyor. İBB verilerine göre, mart ayından beri 33 bin 659 öğrenci bu fırsatlardan faydalanıyor. Ayrıca, Askıda Eğitim Destek Paketi ile askidafatura.ibb.gov.tr/egitimdestek adresinden de hayırsever yurttaşlar, eğitim hayatını sürdüren öğrencilere yardım edebiliyor. Öğrencilerin İstanbulkart hesaplarına yatan bu katkılar, şu ana kadar 12 bin 312 öğrenciye ulaştı. Tüm bu yardımlara ek olarak, ilköğretim ve lisede okuyan üç ve daha az öğrencinin bulunduğu ailelere bir adet, dört ve üzeri öğrencinin bulunduğu ailelere ise 2 tablet veriliyor. 11 Şubat 2021’de başlayan çalışmada, 40 bin tablet teslim edilmiştir.

ENGELLİLERE VERİLEN EĞİTİM DESTEKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM), özel gereksinimli bireylere; eğitim, rehabilitasyon, istihdam, ulaşım gibi hizmetler sağlıyor. Kentin çeşitli bölgelerine yayılan 24 merkez, 2 kamp ve 9 irtibat bürosu ile engelli bireyler ve ailelerine yerinde hizmet veriliyor. Hizmetlerden faydalanmak için ALO 153-Çözüm Merkezi’ne bir “alo” demek yeterli... Türk İşaret Dili Eğitimleri İSEM, işaret dilinin ve işitme engelli bireylerin sorunlarının toplum genelinde tanınmasını sağlamak amacıyla, Türk İşaret Diline hakim tercümanlar aracılığıyla çeşitli seminer ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yıl, 2 bin 636 kişi bu eğitimlerden faydalanırken bu yıl verilen uzaktan eğitim desteğiyle, kurslardan faydalanan öğrenci sayısının artması bekleniyor. Yetişkinlikte Özel Gereksinimli Bireylere Eğitim Desteği Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri (ÖZGEM) ile özel gereksinimli bireylerin mesleki becerilerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi için özel eğitim programları uygulanıyor. İSEM bünyesinde hizmet veren engelli merkezlerinde, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına yönelik (EKPSS) kurslar veriliyor. Ayrıca, engelli bireylere yönelik kurslar düzenlenerek, öğrencilere MEB onaylı sertifikalar takdim ediliyor. Yeni eğitim-öğretim yılında hizmetten faydalanmak için başvuru ve kayıt işlemleri devam ediyor. Okul Öncesi ve Okul Çağı Eğitim Desteği Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) olan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bireysel rehabilitasyon hizmeti alıyor. Hizmetten faydalanan tüm çocuklara gelişimsel tarama testleri uygulanıyor.