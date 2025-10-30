Tüm tepkilere rağmen altın madenine onay çıktı: Kırşehir'de ‘maden lobisi kazandı’

Kırşehir’de yapılmak istenen, hem şehri hem de Ankara’nın su kaynaklarını tehdit ettiği belirtilen altın madeninin ÇED raporuna ilişkin 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapıldı.

Bütün olumsuz görüşlere karşın bakanlıktan onay çıktı. Kırşehir heyeti toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

‘ALTIN ADI ALTINDA DEĞERLİ ELEMENTLER YURT DIŞINA ÇIKARILIYOR’

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, karara ilişkin “Maden lobisi kazandı” yorumunda bulundu.

Devletin içine sızan lobilerin ülkenin kaynaklarını tükettiğini ifade eden Ekicioğlu, “Ne kadar çevreye zararlı olduğunu anlatmamıza rağmen bunu onayladılar. 200 bin ton yıllık konsantre edilmiş hammamde dışarı gidecek. Aslında bu altın da değil. Değerli elementler... Bugün gündemde Eskişehir var. Esas gözden kaçırdıkları şey Kırşehir'deki değerli elementlerdi...” dedi.

Kamu kurumu yetkililerinin firma temsilcisi gibi davrandığını ve bu durumun yüreklerini acıttığını belirten Ekicioğlu, “Biz bu mücadeleye hukuk yoluyla devam edeceğiz. Altın adı altında değerli elementler yurt dışına çıkarılıyor. Değerli elementleri yurt dışına çıkarmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Gelecek kuşaklara talan edilmemiş, yağmalanmamış bir ülke bırakmak için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘200 BİN İNSAN AÇ KALACAK’

Yaklaşık dört yıldır bu ‘vahşi sömürge madenciliği’ ile mücadele içinde olduklarının altını çizen CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise, “Kırşehir'deki bu vahşi sömürge madenciliğini gündeme getiriyoruz. Rakamlarla oynuyorlar. Bilimsel olarak yapılmış hiçbir şey yok. Kırşehir'de maden ocağı istemiyoruz. Bu madende kimyasal maddeler kullanılacak. Bu maddeler suya karışacak ve şehri zehirleyecek. ÇED raporunda uzman görüşü yok. Kırşehir'de kanser oranı yükselecek. Şu an insan sağlığı tehlikeye girmiş durumda ama biz mücadele edeceğiz, bunu yargıya taşıyacağız. Kırşehir'de 200 bin insan hayvancılık ve tarımdan besleniyor. İki emperyalist gücün yerli işbirlikçisi para kazanacak diye 200 bin insan aç kalacak. Burada çıkan altın Türkiye'ye kalmayacak. Başka bir ülkeye göndereceklerini söylüyorlar ama nereye gideceğini bilmiyorlar” dedi.