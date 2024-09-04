Kayıp Narin mezarlıkta 'yer altı görüntüleme cihazıyla' arandı
Diyarbakır’da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.
21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.
Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihan Kolivar hayatını kaybetti
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
- Ahu Tuğba'nın ölümünde çarpıcı gelişme
- Saldırıya uğrayan ismin saklı öyküsü
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar!
- Hopa’da halk sokağa döküldü!
- Erdoğan imzaladı: Süreç resmen başladı
- MHP'de 'yemin' çatlağı mı?
- CHP'den Yeni Akit Haber Müdürü'ne suç duyurusu