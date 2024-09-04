Kayıp Narin mezarlıkta 'yer altı görüntüleme cihazıyla' arandı

Diyarbakır’da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:38
Kayıp Narin mezarlıkta 'yer altı görüntüleme cihazıyla' arandı
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21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.


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