Tüm uyarılara karşın dere yatağına yapılan barınak sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu: Faturası köylüye çıktı

Hayvan hakları savunucularının “katliam yasası” olarak tanımladığı ve sokak hayvanlarının toplatılmasını içeren yasanın, geçen yıl yürürlüğe girmesinin ardından yerel idarelerce sokak hayvanları toplanarak barınaklara yerleştirilmeye başlandı.

Yerel idarelerdeki barınak yetersizliği nedeniyle birçok il ve ilçede de yeni barınak yapılması gündeme geldi. Osmanlı Valiliği de geçen Mart ayında merkeze bağlı Dervişiye köyünde bir barınak yapımına karar verdi. Köylüler; söz konusu barınağın yapılacağı yerin şehrin anaz merkezine yakın olması, köyün içinde ve yerleşim alanı içinde yer alması ve Hamus Çayı’nın önü ve ormandan gelen iki farklı dere yatağının birleşim noktasında bulunması nedeniyle barınağın yapılmasına karşı çıktı. Valilikle konuya ilişkin görüşen köylüler, idare mahkemesine de dava açtı.

CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞI İÇİN TARIM ALANI YAPILMASINA İZİN VERİLMEMİŞ!

Köylüler daha önce valiliğe söz konusu alanın tarım olarak kullanmak için dilekçe verdiklerini, valiliğin ise sel taşkınları nedeniyle alanın can güvenliği olmadığı için ret kararı verdiğini aktardı.

Köylülerin mücadelerine karşın inşaati devam eden geçici barınak geçen cumartesi akşamı yağmur nedeniyle sular içinde kaldı. Köylüler, olayda köpeklerin de telef olduğunu açıkladı. Bunun üzerine il özel idaresinin kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle köylülere yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla köylülerin ifadesi alındı. İl özel idaresi, suç duyurusunda yağmurdan önce özel kepçe ve iş mahkemesi tutarak seli barınağa yönlendirdiğini iddia etti. Köylülerin ifadeleri alınırken de telefonlarına el koyulduğu belirtildi.

Konuyu araştıran İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, valiliğin söz konusu olayda “sel yatağını barınağın olduğu bölgeye köylülerin çevirdiği” gerekçesiyle köylülere dava açılacağı ve köylülerden tazminat talep edileceği bilgisini aldığını aktardı. Kılıç, “Kendi hatalarının faturası köylüye kesiliyor. Valilik köylüden tazminat alacak” dedi.