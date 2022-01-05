TÜMAD, maden kapasite artışı toplantısına çevre örgütlerinin katılımını engellemeye çalıştı!

05 Ocak 2022 Çarşamba, 21:55

TÜMAD, Eczacıbaşı’ndan devraldığı Lapseki İlçesi Şahinler Köyü yakınlarındaki yeni altın - gümüş madeni projesinin kapasite artışı için Halkın Katılımı Toplantısı düzenledi.

Ekoloji Platformu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, İda Dayanışma Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Çanakkale CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural ve Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEP) temsilcileri toplantıya katılmak için çeşitli il ve ilçelerden Şahinler Köyü’ne doğru yola çıktılar ancak toplantıya katılmaları daha yolda engellenmeye çalışıldı. Çanakkale merkezden gelen grubun olduğu otobüs üç kez durdurularak GBT kontrolünden geçirilse de toplantıya yetişmeleri engellenemedi.

Gruplar toplantı mekânına geldiklerinde ikinci engelleme girişimiyle karşılaştılar. Toplantı salonunun kapısı çok sayıda TÜMAD özel güvenlik görevlisi ile bloke edilmişti. Gerginlik yaratmak için özellikle seçildikleri belli olan güvenlik görevlileri içeriye sadece üç temsilci alacaklarını söylediler. İtirazlar üzerine gruba karşı hamle yaparak Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay’a covid tedbirlerini de hiçe sayarak fiziksel temasta bulundular. Güvenlik görevlileri uyarılıp şirketin böyle bir engelleme hakkının olmadığı kendilerine söylendi. Grup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ile görüşeceklerini belirterek tekrar içeriye girmek isteyince temsilcilerin henüz gelmediği bahane edilerek yine salona girmeleri engellendi. Bir grup temsilci tüm müdahalelere rağmen içeri girince Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerinin zaten içeride olduğunu gördüler. İl Müdürlüğü görevlilerinin üç kez müdahalesine rağmen kapıda kalan grubun içeri alınmaması nedeniyle oldukça gergin anlar yaşandı. Yoğun ısrarlar ve tartışmalar sonucunda tüm temsilciler içeri alındı. Maalesef toplantı salonunda covid tedbirleri hiçe sayılmıştı, içerisi lebalep dolu idi. Tüm katılımcıların sağlığını riske sokan kalabalık salona giren çevre örgütleri, sunum alanının önünde pankartlarını açtılar.

MİTTO Danışmanlık’ın video kaydından oluşan sunumundan sonra Bakanlık sorusu olanlara söz vereceğini söyledi. EMARÇEP temsilcisi İrfan Mutluay, İda Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül, ZMO Başkanı Hicri Nalbant’ın proje ile ilgili itirazlarından sonra Yeniceköy Köyü Muhtarı Ali Balta söz alarak bu projenin yalnız Şahinler Köyü’nü değil, daha çok kendi köylerini etkileyeceğini, meralarının elden gideceğini ve ziraat yapamaz hale geleceklerini belirterek projeye itirazını dile getirdi ve kendi köylerinde de bilgilendirme toplantısı yapılmasını istedi. Daha sonra Şahinler Köyü’nden söz alan bir köylü ve Şahinler Köyü muhtarı da madeni destekleyen yana kısa konuşmalar yaptılar. Bu desteğin sebebi köyden 70 kişinin mevcut madende çalışmasıydı. Aynı zamanda köyde Taşımacılık Kooperatifi kurulmuştu ve madene servis yapıyorlardı.

Kazdağları Ekoloji Platformu sözcüsü ve Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan da söz alarak madenin ömrünün en fazla on yıl olduğunu, on yıl sonra ormanın, meraların ve tarım alanlarının kaybedilmesi nedeniyle bölgenin tarım yapılamaz ve yaşanamaz hale geleceğini ve sonrasında köylülerin daha fazla sıkıntı çekeceğini, bu nedenle burada madeni savunan köylülerle yaşam savunucuların aslında birbirine karşıt değil, aynı safta olması gerektiğini söyledi. Çan Çevre Derneği Başkanı Ümran Aydın da madende kullanılacak su miktarını sordu. Salonun neredeyse yarısında köylü kadınlar olmasına rağmen konuşmadılar. MİTTO Danışmanlık ve TÜMAD yetkililerinin sorulara ve iddialara yanıt vermelerinden sonra toplantı görevlilerce bitirildi.

Toplantı salonu dışında da ayaküstü tartışmalar yaşandı. Bu arada salona gelmemiş ancak kapı önlerinde oturan köylü kadınlar olduğunu görünce bazı temsilciler yanlarına giderek onlarla sohbet etti. Kadınlar, madenden sonra köylerinin sularının akmadığını, şimdi tankerlerle depolarına su getirildiğini bu suyun da zehir gibi aktığını söylediler ve madeni istemediklerini belirttiler. “Niye içeri gelmediniz?” diye sorulduğunda “Biz konuşmayı bilmeyiz ki.” dediler. Bu arada TÜMAD köyde tavuklu pilav dağıttı. Yani sosyal rüşvetlere devam ettiler.

Toplantıdan sonra çevre örgütleri Yeniceköy Köyü’ne giderek köylülerle ve muhtarla sohbet etti. Toplantıdan birkaç gün önce köyleri dolaşıp Yeniceköy Köyüne de toplantıyı haber vermelerinin sayesinde Yeniceköylüler toplantıyı öğrendi ve böylece toplantıya katıldılar. Bu köyde madende çalışan hiç kimse yok, hepsi ekmeğini tarımdan kazanıyor. Çevre örgütleri ve köylüler birlikte neler yapabileceklerini konuştular. Yeniceköylüler TÜMAD’ın yeni altın madeni projesine hayır diyorlar!