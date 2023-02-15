Tümer Doğru kimdir, nereli, kaç yaşında? Tümer Doğru hangi kanallarda çalıştı?
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ve 10 ilimizde meydana gelen büyük depremler sonrası 8 televizyon kanalı birleşerek yardım için Türkiye Tek Yürek ortak yayınında bir araya gelmeye karar verdi. Türkiye Tek Yürek programının sunucularından olan Tümer Doğru'nun hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı?
Deprem bölgesine yardım için 8 kanalın bir araya gelerek yaptığı ortak yayının sunucularından biri olan Kanal 7 ekranlarının eski sunucusu Tümer Doğru'nun hayatına dair merak edilenler...
TÜMER DOĞRU KİMDİR?
1971 tarihinde Van'da doğan 52 yaşındaki Tümer Doğru, uzun süre memleketi olan Van'da yaşadı. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olan Doğru, okul bittikten sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler aldı. 2008 yılında RTÜK tarafından Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı ödülü aldı.
Televizyonculuk hayatına Flash Tv ekranlarında başlayan ünlü sunucu, daha sonra CNBC-e kanalına geçti. Burada da bir müddet çalıştıktan sonra Kanal 6 ekranlarına geçti. Ses tonunun ve diksiyonun gayet düzgün olmasından ötürü çok sayıda projede de seslendirmeler yapan Tümer Doğru, daha sonra Kanal 7 ekranlarına geçiş yaptı.
Kanal 7'de Sabah Haberlerini sunan Tümer Doğru, bir süre sonra Hafta Sonu Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Haber Saati isimli haber programı ile adından çokça söz ettirdi.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de çalışan Doğru, burada Radyo ve Televizyon öğrencilerine ders verdi.
TÜMER DOĞRU ÖZEL HAYATI
Evli olup olmadığı bilinmeyen Tümer Doğru, özel hayatını gözlerden uzak yaşamasıyla dikkat çekiyor.
TÜMER DOĞRU HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?
Flash TV
CNBC-e
Kanal 6
Kanal 7
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