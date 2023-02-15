Yenikapı İDO İskelesi'ne 35 depremzede getirildi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:57

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:57

Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelerin tahliyeleri sürüyor. Hatay İskenderun Limanı'ndan kalkan Adnan Menderes feribotu, 636 depremzedeyle yola çıktı.

Depremzedeler Alanya, Antalya ve Çeşme limanlarına bırakıldı. Yenikapı İDO iskelesine ise 35 depremzede dün gece saat 23.55'te geldi.

Feribottan inen depremzedeleri, İstanbul İl Jandarma ekipleri karşıladı. Ekipler, şehir dışına çıkacak ve İstanbul içinde konaklayacak depremzedeleri iki gruba ayırdı. Depremzedeler araçlarla konaklayacakları yerlere gönderildi.

"FERİBOTA BİRÇOK YARDIM MAZEMESİ YÜKLENDİ"

İDO Kurumsal İletişim Müdürü Filiz Şafak, Yenikapı İDO iskelesinden yardım malzemelerinin de deprem bölgesine gönderildiğini belirterek, "Adnan Menderes feribotunu 9 Şubat saat 23.59'da, Ulaştırma Bakanlığı ve AFAD koordineli şekilde depremzedelere yardım götürmek üzere yola çıkardık. AFAD'ın yardımları jeneratör, battaniye, su ve birçok insani yardım malzemesi, feribota yüklendi. İlk durak noktası Mersin Limanı'ydı. Orada yardım malzemeleri tahliye edildi. İskenderun'dan 636 depremzede vatandaşımızı ve 11 aracı alarak, önce Alanya, Antalya, Çeşme limanlarında depremzedelerin büyük bir kısmını tahliye ettik. Yenikapı iskelemizde kalan son 35 depremzedemiz de gelmek üzere" dedi.