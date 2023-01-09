Tunç Soyer: Askıda faturaların tamamı ödendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ismini açıklamayan bir hayırseverin 'Bizİzmir' uygulamasında başlatılan 'Askıda Fatura' kampanyasındaki tüm faturaları ödediğini duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardıma muhtaç yurttaşlar için Bizİzmir’ üzerinden başlattığı ‘Askıda Fatura’ dayanışma kampanyasına ilgi büyük.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ismini açıklamayan bir hayırseverin 'Askıda Fatura'daki tüm faturaları ödediğini belirterek Haluk Levent'e ve AHBAP’a teşekkür etti.
Soyer, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
Çok güzel bir iyilik hareketine tanıklık ettik. Bir hayırsever Ahbap Platformu üzerinden Askıda Fatura'daki tüm faturaları 1,931,956 TL bağışla ödedi. İsmini açıklamayan hayırsevere, Haluk Levent'e ve Ahbap Platromu'na İzmir adına teşekkür ediyorum.
Çok güzel bir iyilik hareketine tanıklık ettik.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 8, 2023
Bir hayırsever Ahbap Platformu üzerinden Askıda Fatura'daki tüm faturaları 1,931,956 TL bağışla ödedi.
İsmini açıklamayan hayırsevere, @haluklevent’e ve @ahbap’a İzmir adına teşekkür ediyorum.https://t.co/Lpre1EmhTC
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