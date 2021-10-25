Tunç Soyer Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi için Strazburg’da

25 Ekim 2021 Pazartesi, 14:16

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türkiye'den tek encümen üyesi olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 41. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Strazburg’a gitti. 26-28 Ekim tarihlerindeki Genel Kurul’da Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 4-5 Ekim tarihlerinde Macaristan’ın Vişegrad kentinde düzenlenen Büro toplantısında belirlenen konular görüşülecek.

Pandemiden normal hayata dönüş, daha iyi bölgesel entegrasyon açısından kentler ve yerel yönetimler arası işbirliği, genç nesillerin istihdamının kolaylaştırması için yaşam boyu eğitim modellerinin geliştirilmesi gibi konular başta olmak üzere pek çok gündem maddesi değerlendirilecek.

Soyer Strazburg’taki temaslarının ardından Avrupa çapında da önemli bir finans, fuar, otomotiv ve bilişim bölgesi olan Frankfurt’a geçerek kentler arası işbirliğini artırmak üzere ikili görüşmeler yapacak. Başkan Soyer, 26 ve 27 Ekim’de başta Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer olmak üzere kentin ileri gelenleriyle birçok önemli görüşme yapacak ve Frankfurt’ta düzenlenen 21. Uluslararası Türk Film Festivali’nin resepsiyonuna katılacak.

YBYK

Avrupa Konseyi’nin yerel ve bölgesel politikalarını belirlemekle yükümlü organı Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK), yerel toplulukların Avrupa bütünleşmesindeki rolünü artırmak, demokratik standartlarının uluslararası normlar çerçevesinde yerelde uygulanmasını sağlamak, insan haklarının gelişimi, hukukun üstünlüğü, temel özgürlüklerin korunması gibi alanların takibi konularında çalışır. YBYK Avrupa’da 47 üye devletten 150 binin üzerinde yerel yönetimi temsil eder.