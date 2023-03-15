Tunç Soyer: Başka bir Türkiye mümkün

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:17

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 13:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin açılış gününde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon’da Gençlik Forumu yapıldı. Gençlik örgütleri ve kurumlarının temsilcilerinin ikinci yüzyılın Türkiyesi'ne dair katkılarını, planlarını, projelerini konuştuğu forumun açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

“GELECEK KAYGISI YOĞUN”

Çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100 yıl önce yapılan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların ülkenin geleceğini şekillendirdiğini ifade etti. Yapılan araştırmalarda gençlerin yüzde 86’sının gelecekle ilgili bir fikirlerinin olmadığına dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “Bu korkunç bir şey. Emin olun yüz sene önce, ülkenin o koşullarında böyle bir ruh hali yok. O yanmış yıkılmış coğrafya, işgal altında kalmış, Kurtuluş Savaşı vermiş ve bir destan yazmış, yalın ayak ölüme koşmuş insanların yaşadığı ülkede o günün koşullarında bile böyle bir iklim yok. Gerçekten yüz yıl öncesine benzerlikler kurabileceğiniz birçok şey bulabilirsiniz bugünün koşullarında. Bazen bugünün koşullarının daha olumsuz olduğu da düşünülebilir. Mesela yeraltı kaynaklarımız bu kadar azalmamıştı, doğamız bu kadar kirlenmemişti. Nehirlerimiz çok daha temizdi, berraktı gibi. Yüz yıl öncesine göre daha olumsuz birtakım noktalar da tespit edebilirsiniz. Gerçek olan şu; eğer atalarımız yüz yıl önce bunu başardıysa, o enkazın altından cumhuriyeti yaratabildiyse bugün bizim de yeni bir Türkiye'yi yaratmamız mümkün” dedi.

“BÖYLE YAŞAMAYI HAK ETMİYORUZ”

Gençlerin başka bir ülke düzeni kurabileceğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Başka bir Türkiye yaratabilirsiniz. Herkesin üzerinde huzurla yaşayabildiği, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, refahın olduğu bir ülke yaratabilirsiniz. 68 gençlik hareketlerinde Fransa'da gençlerin bir sloganı vardı: 'Gerçekçi ol, imkansızı iste'. Bunu bir düşünün. Ama şundan yana emin olun, bu mümkün. Bu dünyanın en güzel coğrafyasında, adeta dünyanın merkezi denebilecek bir konumda, dünyanın en bereketli topraklarında, en güzel iklim kuşağında, en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Anadolu'da bu yoksulluğu, sefaleti, işsizliği hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Hiç kimse hak etmiyor. Başka bir Türkiye mümkün” diye konuştu.

GENÇLER FİKİRLERİNİ AKTARDI

Tiryakiler Araştırma ve Danışmanlık Şirketi temsilcisi İsmail Tiryaki, İzmir İktisat Kongresi'nin bugünkü misyonuna değinerek, “Bu misyon Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının aynı zamanda sosyo kültürel, siyasi ve doğal alanlarındaki sorunların çözümleriyle bağlantılı olduğu bilinciyle özgür ve mutlu Türkiye için yeni bir ufuk hayal edilmesidir” dedi.

Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz, “Umarım İktisat Kongresi gençliğin, günümüzün gençlik sorunlarının konuşulduğu bir kongre olur. Gençlerin konuştuğu bir konu da var. Artık direksiyonu devralmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Genç TÜRKONFED'ten Canberk Mersin, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında atalarımızın başlattığı kalkınma hamlesini olgunlaştırıp, hedeflere ulaşılmasında katkı sağlayacağız” diye konuştu.

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden İsmail Ferhat Kaplan, “Kongre bizi çok heyecanlandırdı. Sesimizin bir arada çıkacağı fikri ve bundan da önemlisi bunun bir yerde duyulacağı, dikkate alınacağı fikriydi” dedi.

Forumda gençler Türkiye hayallerini ifade ederek işsizlik, eğitim, ücretler gibi sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı. Gençlik Forumu’nun sonucunda elde edilecek çıktılar, kongrenin son günü olan 21 Mart’ta sonuç bildirgesine katkı sağlayacak.