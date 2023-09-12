Tunç Soyer: Bu bir esnaf devrimidir

Yayınlanma: 12.09.2023 - 14:42

Güncelleme: 12.09.2023 - 14:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin başta belediye hizmetleri olmak üzere tüm harcamalarında, bankacılık işlemlerinde ve dünyanın her yerindeki alışverişlerde kullanılabilmesine imkan sunacak “İzmir Şehir Kartı” uygulamasını tanıttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Teknoloji ve İnovasyon A.Ş. (İZTEK) tarafından geliştirilen “İzmir Şehir Kartı”, sosyal yardımların en etkili şekilde yapılmasına imkan sağlayacak ve kent esnafının da yüzünü güldürecek.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) düzenlenen tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, oda ve sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

MOBİL CÜZDAN

İzmir Şehir Kartını tüm Türkiye’ye tanıtan Başkan Tunç Soyer, “Bu yeni projemiz yalnızca toplu ulaşımda değil, banka kartlarıyla aynı mantıkla çalışan bir ‘mobil cüzdan’ olarak da İzmirlilere hizmet verecek. Vatandaşlarımız belediye hizmetleri başta olmak üzere tüm harcamalarını, online alışveriş ve para transferlerini, üstelik de dünyanın her yerinde bu kartla yapabilecek” ifadelerini kullandı.

“BU BİR ESNAF DEVRİMİDİR”

Kartın kullanım alanlarının genişlemesi amacıyla İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve İzmir Ticaret Odası’yla imzalanan protokolün devrim niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Kartın yarattığı imkanlardan İzmir esnafının da kazanabilmesi amacıyla bugün İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Ticaret Odası ile protokol imzalıyoruz. Gururla ve mutlulukla ifade ediyorum ki bu bir esnaf devrimidir. Türkiye’de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi, şehrin esnafına bu denli önemli bir kaynak sağlıyor. Bunu nasıl yapacağız? Rutin olarak devam ettiğimiz sosyal yardımları, İzmir Şehir Kartı sayesinde kentimizin esnafı ve tüccarı üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Örneğin daha dün yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Yaklaşık 20 bin ihtiyaç sahibi öğrencimiz için 10 milyon liraya yakın kırtasiye yardımı sağladık. Bu yardımlar, onlara daha önce gönderdiğimiz İzmir Şehir Kartlarına yüklendi. Karttaki meblağ sadece sistemimize üye olan kırtasiyeci esnafında harcanabilecek. Yani İzmir’in esnafı kazanacak. Öğrencilerimizin yanı sıra düzenli olarak sosyal yardım yaptığımız yaklaşık 80 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda, bot, mont gibi pek çok yardım yapıyoruz. Bu yardımlarımız da artık İzmir Şehir Kartı sistemine üye olan esnafımızdan tedarik edilecek” şeklinde konuştu.

“2024 YILI SONUNA DEK YAKLAŞIK 500 MİLYON LİRALIK SOSYAL YARDIM”

Başkan Soyer, “Bütçe planlamamız gereğince 2024 yılı sonuna dek yaklaşık 500 milyon liralık sosyal yardım yapacağız. Bu kaynağın tamamı, şehrimizin esnafı ve tüccarı üzerinden ihtiyaç sahiplerine aktarılacak. Bu sistem bizim iki ayrı hedefimize hizmet ediyor. Birincisi İzmir esnafının kazancını artırarak ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkilerini bir nebze olsun azaltıyoruz. İkincisi ise vatandaşlarımızın istedikleri ürünlere indirimli olarak erişimini mümkün kılıyoruz. Böylelikle şehrimizin refahını artırıyor ve bu refahın adil paylaşımını sağlıyoruz. Dahası bunu yaparken sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Artık kapılara giden erzak paketleri görmeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

“İZMİR’İ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Başkan Soyer konuşmasını, “Gelecek beklenen değil inşa edilendir. Biz bu projeyle yalnızca vatandaşlarımıza yeni bir hizmet getirmekle kalmıyor aynı zamanda İzmir’i geleceğe hazırlıyoruz. Bütün gayemiz, İzmir’i değişen dünyanın gelişen teknolojileri ile yüzde yüz uyumlu hale getirmek” sözleriyle tamamladı.

“BAŞKANIMIZ HER ZAMAN ESNAFIN YANINDA”

İESOB Başkanı Yalçın Ata, “Bu projeye, projenin mimarı Tunç Başkanımızla dört buçuk yıl önce başladık. Bu proje 4 buçuk yıl önce ben Ayakkabıcılar Odası’ndayken ayakkabıcı esnafına önemli katkılar sağlanmıştı. Daha önce 40-50 milyon liraya ulaşan kaynaklar bu projeyle 500 milyon liraya çıktı. İnanılmaz bir proje. Kıymetli Başkanımız her zaman esnafın yanında. Başkanımızı gönülden kutluyorum. Bu kadar büyük bir bütçeyle esnafa katkı sunduğu ve ailelere yardım ulaştırdığı için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİN TİCARETİNİ GELİŞTİRECEK”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, “Fırsat eşitliğinin yaratılması ilkesiyle tüm ayni ve maddi yardımların vatandaşlarımıza ulaşması için yapılan bu proje, bir ortak akıl projesidir. İzmir Şehir Kartı, İzmirli firmaların ticaretine büyük katkı sağlayacak. Odamız, 92 binin üzerinde üyesi ve 80 farklı meslek kuruluşuyla bu projede köprü görevi görüyor. İzmirlilerin iyi ve kaliteli hizmete ulaşması için çalışan üyelerimiz bu projenin önemli bir parçası olacaktır. Bu proje ile şehrimiz ticaretini geliştirirken İzmirlilerin en iyi hizmete ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

“İZMİRLİ'NİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRACAK"

İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. (İZTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Balıkçı ise, “Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarına devam ettiğimiz İzmir Şehir Kartı hemşerilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de tek ve bir ilke imza attık. Yalnızca toplu ulaşımda değil, dünyanın her yerinde alışveriş ve bankacılık işlerinde kullanılabilecek. Belediyemizin büyük ölçekli sosyal yardımlarının bu kartla yapılması esnafımıza ve vatandaşlarımıza katkı sağlayacak. İzmir Şehir Kartı İzmirlinin yaşamını kolaylaştıracak” dedi.

EKİM AYINDA KULLANIMA AÇILIYOR

İzmir Şehir Kartı Ekim ayı itibariyle tüm yurttaşların kullanımına açılacak. Kart sahibi olmak isteyen herkes, İZTEK hizmet noktalarından cüzi bir ücretle hizmet sunan İzmir Şehir Kartı’na ulaşabilecek. Kart, sadece sosyal yardımlar için kullanılmayacak. Kart halen toplu ulaşım araçlarında sadece tam binişler için kullanılabiliyor. Yakın gelecekte, tüm İzmirlilerin bu kartı edinmesi, kent yaşamında ve tüm bankacılık işlemlerinde İzmir Şehir Kartı’nı kullanması hedefleniyor. Belediye hizmet alanlarında (otoparklar, Teleferik, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza işletmeleri, kültür-sanat faaliyetleri vb.) bu kartla yapılacak ödemelerde belirli avantajların sunulması kartın kullanım oranını artıracak. İzmir Şehir Kartı ve farklı sektörlerden kurumsal firmalar arasında barter anlaşmaları yapılabilecek. Kart, ilerleyen zamanlarda hazırlanan mobil uygulamasıyla da akıllı telefonlar üzerinden kullanılabilecek.