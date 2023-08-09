Tunç Soyer: Bu güzelim Körfez’de tekrar yüzeceğiz

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:53

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü ile İzmir Planlama Ajansı (İZPA) işbirliğiyle hazırlanan “Yaşayan Körfez Sualtı Fotoğraf Sergisi”nin açılışını yaptı. Konak Metro İstasyonu’ndaki açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sanatçılar ve İzmirliler katıldı.

“50 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ TEKRAR KÖRFEZ’DE YÜZECEĞİZ”

İzmir Körfezi’nde yaşayan deniz canlıların fotoğraflarından oluşan, Körfez’in biyolojik zenginliğini gözler önüne seren serginin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, “1970’li yılların başlarıydı Konak-Karşıyaka vapuruyla giderken arkada köpüren su masmaviydi. Üçkuyular’da, Güzelyalı’da denize girerdik. Hızlı yapılaşma, çarpık kentleşme ne derseniz deyin 50 yılda Körfez’i tahrip ettik. Göreve geldiğim gün mecliste de söylemiştim: ‘50 yıl öncesinde olduğu gibi tekrar bu körfezde yüzeceğiz’. Bu inançla çok ciddi yatırımlar yaptık. İnanılmaz büyük bir yatırım süreci başladı. Bir yandan yağmur suyu ve pis su kanalları ayrıştırılıyor bir yandan balçık, çamur toplanıyor, diğer yandan da arıtma tesisinin birinci, ikinci, üçüncü fazları yenileniyor, yeni drenaj kanallarıyla devasa bir çalışma yürüyor. Ve bugün gördüğümüz fotoğraflar o çalışmanın meyvelerini gösteriyor bize. O nedenle büyük bir umut kıvılcımı veriyor aslında. Ve inanıyorum ki o ilk gün söylediğimiz gibi bu güzelim Körfez’de tekrar çoluk çocuk yüzeceğiz, eğleneceğiz ama daha fazlası bu şehrin dünyadaki marka değerini büyütmüş olacağız” diye konuştu.

KOKU ŞİKAYETİNDE BİR YILDA YÜZDE 90 AZALMA

“Kokuyu büyük ölçüde bitirdik” diyen Başkan Soyer, “Bu büyük ölçüde lafını açayım; geçen yıldan bu yana aldığımız şikayetleri karşılaştırdık ve yüzde 90 oranında koku şikayetinin azaldığını gördük. Bu da iyi bir işaret bu da bir başka umut kıvılcımı. O nedenle doğru yolda yürüdüğümüzü görüyorum. Bu umudu büyüttükleri, gerçekten bunun mümkün olmasını sağladıkları için bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“KÖRFEZİMİZ YAŞAYAN BİR KÖRFEZDİR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in körfez çalışmalarındaki liderliğinin meyvelerini vermeye başladığını aktaran sualtı fotoğrafçısı Murat Kaptan, “Uzun yıllardır özellikle iç körfezde dört mevsim dalışlar yapmaktayım. Bu dalışlarda her geçen gün biyolojik çeşitliliği artan ve temizlenen bir körfezle karşılaştığımı büyük bir mutlulukla söylemek isterim. Körfezimiz yaşayan bir körfezdir. İzmir Körfezi’nin yüzülen bir körfez olması için gece gündüz çalışan ve bana bu projede güvenip her zaman destek veren değerli Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ederim. Bilimsel nitelikli bu çalışmaya sanatsal bir değer katabilmenin mutluluğu ile saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

“YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ” HEDEFİNE YAKINLIK

4 Eylül’e kadar açık kalacak sergi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü “İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi” kapsamında arıtma tesislerinin performansını gözlemlemek ve körfezdeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesi amacıyla Bostanlı, Konak, İnciraltı, Sahilevleri, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Mordoğan, Foça ve Seferihisar'da yapılan dalışlar sonucunda elde edilen sualtı fotoğraflarından oluşuyor.

KÖRFEZDEKİ CANLILAR YER ALIYOR

Yaşayan Körfez Sualtı Fotoğraf Sergisi’nde İzmir Körfezi’nde ilk defa görüntülenip kayda geçen horozbina balıkları, denizatları, sadece temiz denizlerde yaşamını sürdürebilen tüplü kurtlar ve yumurtlama anında Körfez’de ilk defa fotoğrafı çekilen deniztavşanları gibi birçok canlının fotoğrafları bulunuyor.