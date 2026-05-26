Tunç Soyer'den CHP Genel Merkezi'ne polis baskını için tepki: 'Gözyaşlarıma hakim olamadım'

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlar, dün yaşananları cezaevi hücremde tek başıma izlerken gözyaşlarıma hakim olamadım, kahroldum. Söz bitti. Geride sadece derin bir utanç ve acı kaldı. Muhtemelen cezaevinde geçirdiğim en zor günümdü.

''UMUT MÜCADELEYE DAİRDİR''

Yarından itibaren mutlaka yeni bir solukla, yeni sözler kuracağız biliyorum. Çünkü umut mücadeleye dairdir. Ve mutlaka hakikati daha iyi anlayıp, yeni umut ve çarelerle yeniden buluşacağız. Biliyorum ki, memleket sevdamız için birleşerek, çoğalarak mücadeleye devam edeceğiz.

Görkemli Çınarımız çok fırtınalar gördü ve elbet bu badireyi de atlatacaktır.

Ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum. Dilerim bu bayram; bizi birbirimizden ayıran değil birleştiren sebeplerin daha çok ve daha güçlü olduğunu idrak etmemize vesile olur."