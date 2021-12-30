Tunç Soyer duyurdu: Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinde ücretsiz akşam yemeği verilecek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ücretsiz akşam yemeği dağıtılacağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik bir duyuru yaptı. “Yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik” diyen Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde ücretsiz akşam yemeği dağıtılacağını açıkladı.
Soyer’in Twitter’dan yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Değerli genç arkadaşlarım, yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum.”
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Milli Piyango bileti satışları dibe vurdu!
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- Merkez Bankası günlük kur seviyesini açıkladı
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Randevu verilmedi, Kılıçdaroğlu sert çıktı