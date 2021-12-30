Tunç Soyer duyurdu: Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinde ücretsiz akşam yemeği verilecek

30 Aralık 2021 Perşembe, 09:35

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik bir duyuru yaptı. “Yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik” diyen Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde ücretsiz akşam yemeği dağıtılacağını açıkladı.

Soyer’in Twitter’dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Değerli genç arkadaşlarım, yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum.”



